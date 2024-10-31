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Dünyada Cadılar Bayramı kutlamalarından ilk görüntüler
Dünyada Cadılar Bayramı kutlamalarından ilk görüntüler
Sputnik Türkiye
Cadılar Bayramı etkinliği 31 Ekim Perşembe günü dünyada kutlanmaya başladı. 2 bin yıllık geçmişe sahip bayramda evler süslenerek kostümler giyiliyor. Çocuklar... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T22:55+0300
2024-10-31T22:55+0300
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dünya
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kostüm
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фото, cadılar bayramı, halloween, kostüm, kostüm partisi, abd, asya, çin, çin halk cumhuriyeti, japonya
фото, cadılar bayramı, halloween, kostüm, kostüm partisi, abd, asya, çin, çin halk cumhuriyeti, japonya
Dünyada Cadılar Bayramı kutlamalarından ilk görüntüler
Cadılar Bayramı etkinliği 31 Ekim Perşembe günü dünyada kutlanmaya başladı. 2 bin yıllık geçmişe sahip bayramda evler süslenerek kostümler giyiliyor. Çocuklar evlere giderek 'şaka mı şeker mi?' sorusunu sorarak bayramı kutluyor.
© AA / Tayfun Coşkun
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev Cadılar Bayramı için dev bal kapağı ile misafirlerini bekliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev Cadılar Bayramı için dev bal kapağı ile misafirlerini bekliyor.
© AA / Man Hei Leung
Çin'in Hong Kong şehrinde kostüm giyen insanlar gösteriler yapıyor.
Çin'in Hong Kong şehrinde kostüm giyen insanlar gösteriler yapıyor.
© AA / Man Hei Leung
Çin'de Joker kostümü giyen bir kişi halkı eğlendiriyor.
Çin'de Joker kostümü giyen bir kişi halkı eğlendiriyor.
© AA / Man Hei Leung
Korku filmleri ile tanınan bir karakteri canlandıran kişi sokakta fotoğraf çektiriyor.
Korku filmleri ile tanınan bir karakteri canlandıran kişi sokakta fotoğraf çektiriyor.
© AA / David Mareuil
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yasaklara rağmen kutlamalar devam ediyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yasaklara rağmen kutlamalar devam ediyor.
© AA / Man Hei Leung
Sokaklarda insanlar Cadılar Bayramını kutluyor.
Sokaklarda insanlar Cadılar Bayramını kutluyor.