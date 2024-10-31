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Dünyada Cadılar Bayramı kutlamalarından ilk görüntüler
Dünyada Cadılar Bayramı kutlamalarından ilk görüntüler
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Cadılar Bayramı etkinliği 31 Ekim Perşembe günü dünyada kutlanmaya başladı. 2 bin yıllık geçmişe sahip bayramda evler süslenerek kostümler giyiliyor. Çocuklar... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyada Cadılar Bayramı kutlamalarından ilk görüntüler

22:55 31.10.2024
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Cadılar Bayramı etkinliği 31 Ekim Perşembe günü dünyada kutlanmaya başladı. 2 bin yıllık geçmişe sahip bayramda evler süslenerek kostümler giyiliyor. Çocuklar evlere giderek 'şaka mı şeker mi?' sorusunu sorarak bayramı kutluyor.
© AA / Tayfun Coşkun

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev Cadılar Bayramı için dev bal kapağı ile misafirlerini bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri&#x27;nde bir ev Cadılar Bayramı için dev bal kapağı ile misafirlerini bekliyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Tayfun Coşkun

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev Cadılar Bayramı için dev bal kapağı ile misafirlerini bekliyor.

© AA / Man Hei Leung

Çin'in Hong Kong şehrinde kostüm giyen insanlar gösteriler yapıyor.

Çin&#x27;in Hong Kong şehrinde kostüm giyen insanlar gösteriler yapıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Man Hei Leung

Çin'in Hong Kong şehrinde kostüm giyen insanlar gösteriler yapıyor.

© AA / Man Hei Leung

Çin'de Joker kostümü giyen bir kişi halkı eğlendiriyor.

Çin&#x27;de Joker kostümü giyen bir kişi halkı eğlendiriyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Man Hei Leung

Çin'de Joker kostümü giyen bir kişi halkı eğlendiriyor.

© AA / Man Hei Leung

Korku filmleri ile tanınan bir karakteri canlandıran kişi sokakta fotoğraf çektiriyor.

Korku filmleri ile tanınan bir karakteri canlandıran kişi sokakta fotoğraf çektiriyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Man Hei Leung

Korku filmleri ile tanınan bir karakteri canlandıran kişi sokakta fotoğraf çektiriyor.

© AA / David Mareuil

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yasaklara rağmen kutlamalar devam ediyor.

Japonya&#x27;nın başkenti Tokyo&#x27;da yasaklara rağmen kutlamalar devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / David Mareuil

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yasaklara rağmen kutlamalar devam ediyor.

© AA / Man Hei Leung

Sokaklarda insanlar Cadılar Bayramını kutluyor.

Sokaklarda insanlar Cadılar Bayramını kutluyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Man Hei Leung

Sokaklarda insanlar Cadılar Bayramını kutluyor.

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