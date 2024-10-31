Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?

'Şuna üzüldüğümü ifade edeyim; İstanbul gibi bir yerde, hele hele Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'ta daha fazla tepki, daha fazla itiraz bekliyordum. Katılım ve sahiplenme anlamında. Çünkü biliyorsunuz, bu sürecin önüne ancak kitlesel bir demokratik direnç ortaya koyarak geçebiliriz. Yoksa biz bunu 2016'dan beri Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşadık. Ama en son örneği hatırlarsanız seçimlerdeki Van örneğiydi. Van'da halkın kendi kurumu olan belediyesini sahiplenmesi, oradaki kayyumun önüne geçti ama sadece Van mı yaptı bunu? Türkiye halkları bir bütün olarak, bulunduğu her yerden itiraz sesleri yükseltti. Ankara'da oldu, İstanbul'da oldu, farklı illerde oldu. O kitlesel itirazlar bir süreci olumlu yöne çevirdi. Buradaki tabloyu küçümsemek için söylemiyorum. Katılım iyi, diri bir kitle var ama bunu çoğaltıp büyütmek gerek. Eğer yapmazsak tam da sizin söylediğiniz gibi bu süreç bir başka noktaya sıçrayacak gibi'