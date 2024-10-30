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TMO silolarındaki patlamayla ilgili tanıklar dinlendi: 'Görevimiz dışında çalıştırıldık'
TMO silolarındaki patlamayla ilgili tanıklar dinlendi: 'Görevimiz dışında çalıştırıldık'
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de Ağustos 2023'de TMO silolarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada tanıklar dinlendi. Temizlik görevlisi... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T22:33+0300
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türkiye
patlama
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
dava
tanık
derince
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin dava duruşmasına TMO başmüdürü Kenan D., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olayda ihmal olduğunu söyleyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen müştekilerden bazıları taşeron firma bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştıklarını söyledi.Taşeron firmaya bağlı olarak temizlik personeli olarak görev yapan müşteki Yüksel Bilgiç, olay günü kaynak yapıldığını ve patlama sebebiyle yaralandığını söyledi. Duruşmada dinlenen tanıklardan Mehmet Sayılır 5-6 yıldır taşeron firmaya bağlı olarak TMO'nun temizlik işlerinde görevli olduğunu ancak temizlik işleri dışında çalıştırıldıklarını anlattı.Patlama günü temizlik görevi dışında buğday alımına yardım ettiğini ifade eden tanık Mehmet Sayılır şunları söyledi:Derince'de 7 Ağustos 2023'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Patlamada TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü. Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230814/tmo-patlamasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-2ye-yukseldi-1074621987.html
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patlama, tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), dava, tanık, derince, kocaeli
patlama, tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), dava, tanık, derince, kocaeli

TMO silolarındaki patlamayla ilgili tanıklar dinlendi: 'Görevimiz dışında çalıştırıldık'

22:33 30.10.2024
© İHA / FEHİME KARTAL-AW319209Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlama
Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© İHA / FEHİME KARTAL-AW319209
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Kocaeli'de Ağustos 2023'de TMO silolarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada tanıklar dinlendi. Temizlik görevlisi olan tanıklar görevlerinin dışında çalıştırıldıklarını anlattı. Tanıklardan biri olay günü "Temizlik görevim dışında buğday alımında yardım ediyordum" dedi.
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin dava duruşmasına TMO başmüdürü Kenan D., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada olayda ihmal olduğunu söyleyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen müştekilerden bazıları taşeron firma bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştıklarını söyledi.
Taşeron firmaya bağlı olarak temizlik personeli olarak görev yapan müşteki Yüksel Bilgiç, olay günü kaynak yapıldığını ve patlama sebebiyle yaralandığını söyledi.

Duruşmada dinlenen tanıklardan Mehmet Sayılır 5-6 yıldır taşeron firmaya bağlı olarak TMO'nun temizlik işlerinde görevli olduğunu ancak temizlik işleri dışında çalıştırıldıklarını anlattı.
Patlama günü temizlik görevi dışında buğday alımına yardım ettiğini ifade eden tanık Mehmet Sayılır şunları söyledi:

"Patlamadan 3-4 gün önce iş yerinde gece yangın olmuş. İtfaiye yardımıyla yangın söndürülmüş. 2 gün önce de dolum yerinin hemen yanındaki bunkerden duman çıktığını gördüm. Durumu B.B'ye ilettim ve talimatıyla kapaklarını açarak içindeki közü deniz kenarına götürüp suyla imha ettim. Ancak bunkerden duman çıkmaya devam ediyordu."


Derince'de 7 Ağustos 2023'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Patlamada TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü.
Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede yer almıştı.
TMO patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
TÜRKİYE
TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
14 Ağustos 2023, 10:44
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