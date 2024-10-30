https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tmo-silolarindaki-patlamasiyla-ilgili-taniklar-dinlendi-gorevimiz-disinda-calistirildik-1089863408.html

TMO silolarındaki patlamayla ilgili tanıklar dinlendi: 'Görevimiz dışında çalıştırıldık'

TMO silolarındaki patlamayla ilgili tanıklar dinlendi: 'Görevimiz dışında çalıştırıldık'

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de Ağustos 2023'de TMO silolarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada tanıklar dinlendi. Temizlik görevlisi... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

patlama

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

dava

tanık

derince

kocaeli

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin dava duruşmasına TMO başmüdürü Kenan D., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olayda ihmal olduğunu söyleyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen müştekilerden bazıları taşeron firma bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştıklarını söyledi.Taşeron firmaya bağlı olarak temizlik personeli olarak görev yapan müşteki Yüksel Bilgiç, olay günü kaynak yapıldığını ve patlama sebebiyle yaralandığını söyledi. Duruşmada dinlenen tanıklardan Mehmet Sayılır 5-6 yıldır taşeron firmaya bağlı olarak TMO'nun temizlik işlerinde görevli olduğunu ancak temizlik işleri dışında çalıştırıldıklarını anlattı.Patlama günü temizlik görevi dışında buğday alımına yardım ettiğini ifade eden tanık Mehmet Sayılır şunları söyledi:Derince'de 7 Ağustos 2023'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Patlamada TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü. Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230814/tmo-patlamasinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-2ye-yukseldi-1074621987.html

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patlama, tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), dava, tanık, derince, kocaeli