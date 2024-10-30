TFF'den futbolda adalet ve kardeşlik iklimi mesajı: 'Yeni ve temiz bir sayfa açıldı'

Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir süreçle halledeceğiz'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Giderek artan beyin göçündeki son durum
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
Canlı
19:19
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/tffden-futbolda-adalet-ve-kardeslik-iklimi-mesaji-yeni-ve-temiz-bir-sayfa-acildi-1089851725.html
TFF'den futbolda adalet ve kardeşlik iklimi mesajı: 'Yeni ve temiz bir sayfa açıldı'
TFF'den futbolda adalet ve kardeşlik iklimi mesajı: 'Yeni ve temiz bir sayfa açıldı'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde kulüp yöneticilerinin yaptıkları açıklamalarda futbol iklimini kaosa sürüklediğini vurgulayarak kulüplere sağduyu... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T16:16+0300
2024-10-30T16:16+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
galatasaray sk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319547_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_9bf9573aa15f6ea790b328b3af3eab01.jpg
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Yeni ve temiz bir sayfa açılmıştır'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086319547_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_d6e3d358359c9f793bef3acae72cb98a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray sk
türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray sk

TFF'den futbolda adalet ve kardeşlik iklimi mesajı: 'Yeni ve temiz bir sayfa açıldı'

16:16 30.10.2024
© TFFTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© TFF
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde kulüp yöneticilerinin yaptıkları açıklamalarda futbol iklimini kaosa sürüklediğini vurgulayarak kulüplere sağduyu çağrısı yaptı. Yeni dönemde adalet ve kardeşlik ikliminin oluşturulmak istendiğinin vurgulandığı açıklamada, bu tavırların süreci aksattığı vurgulandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Seçildiğimiz günden bu yana, futbol ailesinin tüm üyeleriyle iletişimde olup, futbol ortamında adalet ve kardeşlik iklimini oluşturmak için hassasiyetle çalışıyoruz. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetle yaklaştıkça, bu iyi niyetimize karşı zaman zaman uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Ne yazık ki; futbolun temel sorunlarını unutturup, yüzeysel çekişmelerle futbolun marka değerini layık olduğu yere koyamayacağımızı defalarca dile getirdik. Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan bu kulüpler, kendi taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak adına sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine zarar vermektedir.

'Yeni ve temiz bir sayfa açılmıştır'

Özellikle vurgulamak isteriz ki; kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla belli kazanımlar elde etmenin ya da yön vermeye çalışmanın herhangi bir fayda sağlamayacağını birçok kez ifade ettik. Bilinsin ki; bu dönem kapanmış ve geçmişte kalmıştır. Artık yeni ve temiz bir sayfa açılmıştır. Mevcut TFF yönetimi, futbolun içinden gelen ve futbolun temel sorunlarını bilen ve bu sorunlarla bizzat uzun yıllar boyunca mücadele etmiş bir yönetimdir. Futbol ailesinin teveccühüyle seçilmiş bir yönetim olarak bu temel sorunları çözecek güçlü ve kararlı bir iradeye sahip olduğumuzun altını çizmek isteriz. Yılların birikimiyle oluşan sorunların çözüleceğine ilişkin var olan inanç ve umut, toplumda ve tüm spor camiasında ilk defa bu dönemde bu kadar yeşermişken, kamuoyu önünde yapılan bu kısır tartışmalar ve çekişmeler, oluşturulmak istenen bu kardeşlik iklimine zarar vermektedir. Çeşitli platformlar aracılığıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar üzerinden camiaları karşı karşıya getirmek, aşağılamak ya da kötülemek kimseye fayda sağlamamaktadır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelip geçicidir ancak kulüpler ve futbol ailesi kalıcıdır. Kulüpler, birbiriyle rekabet ederken bu kalıcı değerleri dikkate alarak hareket etmesi ve kendilerine yakışır tavır içinde olması önem arz etmektedir. Yola çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı ve tüm gücümüzle bunun için samimiyetle çalışacağımızı söyledik. Bizler bu yolu yürümekte kararlıyız. Ancak bu yolu yürürken tek başımıza değil, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla el ele vererek sorumluluk ve yükümlülük bilinci içerisinde yürümemiz gerektiğine inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала