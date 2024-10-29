Tefeciden kurtulmak için tefeciden borç aldı: 100 bin lira borç 2 yılda 20 milyon TL oldu, 2 evini de kaybetti

"Veli hatırladığım kadarıyla 2022 yılı Haziran ayında tefecilik suçundan cezaevine girdi. Birkaç ay sonra Veli cezaevinden çıktı ve beni arayarak bütün servetinin ve malının bende olduğunu, cezaevi zamanında sıfıra düştüğünü, bütün ödemeleri hemen yapmamı söyledi. Bunun üzerine 2022 yılı Ekim ayında Karaman’da tefecilik yaptığını bildiğim ‘Arap Ramazan’ lakaplı Ramazan A. ve oğlu olan Ahmet A.’yı işyerime davet ederek, Veli Ü.’ye senetleri ödeyemediğimi ve paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Ramazan A. ve oğlu farklı tarihlerde faizle bana 7 milyon TL borç verdiler. Borcun bir kısmını ödedim. 2023 Mayıs ayında Ahmet A. borçlarıma karşılık kendisine çek vermemi istedi. Ben de borcuma karşılık 4 milyon 500 bin TL’lik ödeme tarihi boş olan çeki verdim. Bana ait olan 2 dairemi kendilerine devretmemi istediler. Ailemin can güvenliğinden korktuğum için 2 adet evimi söyledikleri kişinin üzerine devrettim. 2024 Mayıs-Haziran aylarında Veli Ü., Ramazan A. ve Ahmet A. farklı tarihlerde işyerime gelerek beni, ‘Biz paramızın peşini bırakmayız seni ve aileni yok ederiz’ şeklinde tehdit ettiler."