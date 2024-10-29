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Rusya'dan Yunanistan'a kadar dünyadan 29 Ekim kutlama mesajları
Rusya'dan Yunanistan'a kadar dünyadan 29 Ekim kutlama mesajları
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ülkelerin çeşitli kademelerdeki diplomatik temsilciliklerinden ve bakanlıklarından kutlama mesajları paylaşıldı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T13:07+0300
2024-10-29T13:10+0300
dünya
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
29 ekim 1923
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Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı kutlama paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıldönümü vesilesiyle Türk dostlarımızı tebrik eder, refah, huzur ve başarılar dileriz!" mesajını paylaşırken Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ise "Değerli Türk Dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 101. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz!" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı 29 Ekim mesajında "Türkiye halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" denildi.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını belirttiği 29 Ekim kutlama mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı kutlama mesajında "Sri Lanka halkı ve Hükümeti'nden Türkiye Cumhuriyeti halkına ve Hükümeti'ne 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle en iyi dilekler ve içten selamlar!" ifadeleri yer aldı. Umman Dışişleri Bakanlığı ise "Cumhuriyetin ilanı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kutluyoruz" ifadeleriyle kutlama mesajını paylaştı. 'Eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır'Türkiye'nin bulunduğu ülkelerdeki tüm diplomatik temsilcilikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlarken başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere birçok bakanlıktan 29 Ekim kutlama mesajları paylaşıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında "29 Ekim Müttefik Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nda kardeş ülkemizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu onurlu günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dahi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti ile bölgede ve uluslararası alanda eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır" ifadeleri yer aldı.
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29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, 29 ekim 1923, 29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, 29 ekim 1923, 29 ekim

Rusya'dan Yunanistan'a kadar dünyadan 29 Ekim kutlama mesajları

13:07 29.10.2024 (güncellendi: 13:10 29.10.2024)
© FotoğrafRusya'dan Yunanistan'a kadar dünyadan 29 Ekim kutlama mesajları paylaşılıyor
Rusya'dan Yunanistan'a kadar dünyadan 29 Ekim kutlama mesajları paylaşılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Fotoğraf
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ülkelerin çeşitli kademelerdeki diplomatik temsilciliklerinden ve bakanlıklarından kutlama mesajları paylaşıldı.
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği, Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı kutlama paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıldönümü vesilesiyle Türk dostlarımızı tebrik eder, refah, huzur ve başarılar dileriz!" mesajını paylaşırken Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ise "Değerli Türk Dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşunun 101. Yıldönümünü samimiyetle tebrik ederiz!" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı 29 Ekim mesajında "Türkiye halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" denildi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını belirttiği 29 Ekim kutlama mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.
Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı kutlama mesajında "Sri Lanka halkı ve Hükümeti'nden Türkiye Cumhuriyeti halkına ve Hükümeti'ne 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle en iyi dilekler ve içten selamlar!" ifadeleri yer aldı.
Umman Dışişleri Bakanlığı ise "Cumhuriyetin ilanı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kutluyoruz" ifadeleriyle kutlama mesajını paylaştı.

'Eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır'

Türkiye'nin bulunduğu ülkelerdeki tüm diplomatik temsilcilikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlarken başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere birçok bakanlıktan 29 Ekim kutlama mesajları paylaşıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında "29 Ekim Müttefik Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nda kardeş ülkemizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu onurlu günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dahi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti ile bölgede ve uluslararası alanda eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır" ifadeleri yer aldı.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında: Bir Cumhuriyet böyle kuruldu
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