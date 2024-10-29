https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/karabuklu-genc-ciftci-tarlasina-traktoruyle-cumhuriyet-101-yasinda-yazdi-1089805409.html
Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazdı
Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazdı
Sputnik Türkiye
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü tarlasına 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazarak kutladı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:07+0300
2024-10-29T17:07+0300
2024-10-29T17:07+0300
türkiye
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
cumhuriyet
kutlama
karabük
çiftçi
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20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Başiğdir köyündeki tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.Ün, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ataturkun-en-buyuk-eseri-turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-29-ekim-cumhuriyet-bayramina-giden-surecte-1089789498.html
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29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, cumhuriyet, kutlama, karabük, çiftçi
29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, cumhuriyet, kutlama, karabük, çiftçi
Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazdı
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü tarlasına 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazarak kutladı.
20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Başiğdir köyündeki tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.
Ün, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım" dedi.