https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/karabuklu-genc-ciftci-tarlasina-traktoruyle-cumhuriyet-101-yasinda-yazdi-1089805409.html

Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazdı

Karabüklü genç çiftçi, tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazdı

Sputnik Türkiye

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Başiğdir köyünde yaşayan genç çiftçi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü tarlasına 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazarak kutladı. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T17:07+0300

2024-10-29T17:07+0300

2024-10-29T17:07+0300

türkiye

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim

cumhuriyet

kutlama

karabük

çiftçi

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20 yaşındaki Halil İbrahim Ün, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla, Başiğdir köyündeki tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.Ün, babası Başiğdir köyü muhtarı Şevki Ün ile çiftçilik yaptığını söyledi.Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlatan Ün, "Babamın da yardımıyla 7 dönüm alana yazdığım 'Cumhuriyet 101 Yaşında' yazısı için yaklaşık 3 saat uğraştım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ataturkun-en-buyuk-eseri-turkiye-cumhuriyeti-101-yasinda-29-ekim-cumhuriyet-bayramina-giden-surecte-1089789498.html

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29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, cumhuriyet, kutlama, karabük, çiftçi