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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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7 bin TL üzeri ödemelerde yeni dönem: Komisyon zammı fırsatçılığına karşı uyarı
7 bin TL üzeri ödemelerde yeni dönem: Komisyon zammı fırsatçılığına karşı uyarı
Sputnik Türkiye
7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerin kredi kartı veya bankalar aracılığıyla yapılması kararı sonrasında bu rakamın altındaki ödemelerdeki kart komisyon... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T13:52+0300
2024-10-29T13:52+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı dolandırıcılığı
tüketici
komisyon
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadele kapsamında ‘7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanın’ uygulamasını başlattı. Tüketiciyi nakit ödemeye yönlendirmek isteyen bazı işletmelerin 7 bin lira altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’lere kadar çıkardığı iddia edildi.Kredi kartı komisyonları arttı mı?Öte yandan hâlâ 7 bin lira ve üzerindeki işlemler için nakit alımı yapan işletmeler de var. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile ödenmesi halinde ücretin 3.860 lira olduğunu söyledi.Nakitte farklı, kredi kartı ile farklıBir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile ödemede 64 bin lira talep etti. Yine İstanbul’daki bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaşa 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağı söylendi.CİMER'e şikayet yağdıYaşanan mağduriyetler sosyal medya, şikâyet siteleri ve CİMER’e yansıdı. Birçok tüketici son aylarda kart komisyon oranlarındaki artışlardan dolayı mağdur olduklarını belirtiyor. Öte yandan bazı esnafların da “POS cihazı bozuk” yalanı söylediği yönünde vatandaşlardan şikayet geldi.Tüketici dernekleri uyarıyor: Fark yasak, şikayet edinTüketici dernekleri ise kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğunu açıkladı.Bazı işletmelerin bu tür uygulamaları yasal gibi gösterdiğini ifade eden tüketici dernekleri, “Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamalara boyun eğiyor, kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamalara razı geliyor. Fakat bu uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” değerlendirmesini yaptı.
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kredi kartı, kredi kartı komisyon, kredi kartı nakit farkı, hazine bakanlığı kredi kartı
kredi kartı, kredi kartı komisyon, kredi kartı nakit farkı, hazine bakanlığı kredi kartı

7 bin TL üzeri ödemelerde yeni dönem: Komisyon zammı fırsatçılığına karşı uyarı

13:52 29.10.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© İHA
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7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerin kredi kartı veya bankalar aracılığıyla yapılması kararı sonrasında bu rakamın altındaki ödemelerdeki kart komisyon oranlarını artırmaya başladığı iddia ediliyor. Piyasada kart komisyon farkının yer yer yüzde 20’lere kadar çıktığı öne sürülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ile mücadele kapsamında ‘7 bin TL üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanın’ uygulamasını başlattı. Tüketiciyi nakit ödemeye yönlendirmek isteyen bazı işletmelerin 7 bin lira altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’lere kadar çıkardığı iddia edildi.

Kredi kartı komisyonları arttı mı?

Öte yandan hâlâ 7 bin lira ve üzerindeki işlemler için nakit alımı yapan işletmeler de var. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile ödenmesi halinde ücretin 3.860 lira olduğunu söyledi.

Nakitte farklı, kredi kartı ile farklı

Bir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile ödemede 64 bin lira talep etti. Yine İstanbul’daki bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaşa 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağı söylendi.

CİMER'e şikayet yağdı

Yaşanan mağduriyetler sosyal medya, şikâyet siteleri ve CİMER’e yansıdı. Birçok tüketici son aylarda kart komisyon oranlarındaki artışlardan dolayı mağdur olduklarını belirtiyor. Öte yandan bazı esnafların da “POS cihazı bozuk” yalanı söylediği yönünde vatandaşlardan şikayet geldi.

Tüketici dernekleri uyarıyor: Fark yasak, şikayet edin

Tüketici dernekleri ise kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğunu açıkladı.
Bazı işletmelerin bu tür uygulamaları yasal gibi gösterdiğini ifade eden tüketici dernekleri, “Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamalara boyun eğiyor, kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamalara razı geliyor. Fakat bu uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” değerlendirmesini yaptı.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
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Vergi ödemek istemeyenler 99 bin TL arayışına başladı: Kredi kartı limiti nasıl düşürülür?
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