Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu
© AAÜniversite
© AA
Abone ol
ODTÜ'nün her yıl yaptığı 'Akademik performansa göre üniversite sıralaması' çalışmasının sonuçlarında Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’nin 2024-2025 dönemi üniversite sıralamasını yayımladı. URAP’ın değerlendirmesinde, öğretim üyesi başına düşen makale, uluslararası ve yurt içi ortak yayınlar, TÜBİTAK destekli proje sayıları gibi toplamda 15 akademik gösterge esas alındı.
Tıp fakültesi olan üniversiteler kategorisinde birinciliği Koç Üniversitesi alırken, onu Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi izledi. Tıp fakültesi bulunmayan üniversitelerde ise ODTÜ zirvede yer aldı, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi sıralamada öne çıktı.
URAP Türkiye genel sıralamasında tüm üniversiteler değerlendirildiğinde, Koç Üniversitesi genel listede de birinci sırada yer alarak akademik performansını bir kez daha kanıtladı. Bu kategoride Hacettepe Üniversitesi ikinci, ODTÜ ise üçüncü sıraya yerleşti. İlk 20’de öne çıkan diğer üniversiteler ise şöyle sıralandı:
Tıp fakültesi olmayan en iyi 10 üniversiteler hangileri?
1.Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2.İstanbul Teknik Üniversitesi
3.Sabancı Üniversitesi
4.Yıldız Teknik Üniversitesi
5.Gebze Teknik Üniversitesi
6.İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
7.Boğaziçi Üniversitesi
8.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
9.Çankaya Üniversitesi
10.Eskişehir Teknik Üniversitesi
Tıp fakültesi olan en iyi 10 üniversite hangileri?
1.Koç Üniversitesi
2.Hacettepe Üniversitesi
3.Ankara Üniversitesi
4.İstanbul Üniversitesi
5.Gazi Üniversitesi
6.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
7.Ege Üniversitesi
8.Atatürk Üniversitesi
9.Marmara Üniversitesi
10.Erciyes Üniversitesi
Türkiye'nin en iyi 20 üniversiteleri hangileri?
1.Koç Üniversitesi
2.Hacettepe Üniversitesi
3.Orta Doğu Teknik Üniversitesi
4.Ankara Üniversitesi
5.İstanbul Teknik Üniversitesi
6.İstanbul Üniversitesi
7.Gazi Üniversitesi
8.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
9.Sabancı Üniversitesi
10.Ege Üniversitesi
11.Atatürk Üniversitesi
12.Yıldız Teknik Üniversitesi
13.Marmara Üniversitesi
14.Erciyes Üniversitesi
15.Gebze Teknik Üniversitesi
16.Selçuk Üniversitesi
17.Fırat Üniversitesi
18.Sağlık Bilimleri Üniversitesi
19.Dokuz Eylül Üniversitesi
20.Bilkent Üniversitesi