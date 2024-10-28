https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turkiyenin-en-iyi-20-universitesi-belli-oldu--1089737122.html

Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu

Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu

Sputnik Türkiye

ODTÜ'nün her yıl yaptığı 'Akademik performansa göre üniversite sıralaması' çalışmasının sonuçlarında Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T09:56+0300

2024-10-28T09:56+0300

2024-10-28T09:56+0300

türkiye

üniversite

üniversite sınavı

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ODTÜ Enformatik Enstitüsü’ne bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’nin 2024-2025 dönemi üniversite sıralamasını yayımladı. URAP’ın değerlendirmesinde, öğretim üyesi başına düşen makale, uluslararası ve yurt içi ortak yayınlar, TÜBİTAK destekli proje sayıları gibi toplamda 15 akademik gösterge esas alındı.Tıp fakültesi olan üniversiteler kategorisinde birinciliği Koç Üniversitesi alırken, onu Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi izledi. Tıp fakültesi bulunmayan üniversitelerde ise ODTÜ zirvede yer aldı, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi sıralamada öne çıktı.URAP Türkiye genel sıralamasında tüm üniversiteler değerlendirildiğinde, Koç Üniversitesi genel listede de birinci sırada yer alarak akademik performansını bir kez daha kanıtladı. Bu kategoride Hacettepe Üniversitesi ikinci, ODTÜ ise üçüncü sıraya yerleşti. İlk 20’de öne çıkan diğer üniversiteler ise şöyle sıralandı:Tıp fakültesi olmayan en iyi 10 üniversiteler hangileri?Tıp fakültesi olan en iyi 10 üniversite hangileri?Türkiye'nin en iyi 20 üniversiteleri hangileri?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/universite-sinavinda-sistem-degisiyor-mu-yokten-aciklama-1088879659.html

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