https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sanliurfada-senyasar-ve-yildiz-aileleri-baristi-4-kisinin-hayatini-kaybetmesiyle-husumet-baslamisti-1089738245.html
Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı: 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle husumet başlamıştı
Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı: 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle husumet başlamıştı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da 2018 yılında, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında başlayan husumet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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hacı esvet şenyaşar
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2018 yılında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle aralarında husumet oıluşan Yıldız ve Şenyaşar aileleri barıştı.Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı: Barış töreni düzenlendi:Şanlıurfa'daki barış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Partili Mithat Sancar ile Yıldız ve Şenyaşar ailesinin yakınları katıldı.Ailelere teşekkür eden Yılmaz, "Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldi. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.Şenyaşar ve Yıldız aileleri neden husumetliydi?Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde, esnaf ziyaretine giden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi ise yaralanmıştı.
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şenyaşar, şenyaşar ve yıldız aileleri, şenyaşar ve yıldız aileleri barıştı mı, şenyaşar yıldız aileleri neden husumetli, şenyaşar ailesinden kaç kişi ölmüştü, şenyaşar yıldız, şenyaşar ve yıldız aileleri olayı
Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı: 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle husumet başlamıştı
10:20 28.10.2024 (güncellendi: 10:22 28.10.2024)
Şanlıurfa'da 2018 yılında, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasında başlayan husumet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün katılımıyla düzenlenen "barış" töreni ile son buldu.
2018 yılında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle aralarında husumet oıluşan Yıldız ve Şenyaşar aileleri barıştı.
Şenyaşar ve Yıldız aileleri barıştı: Barış töreni düzenlendi:
Şanlıurfa'daki barış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Partili Mithat Sancar ile Yıldız ve Şenyaşar ailesinin yakınları katıldı.
Ailelere teşekkür eden Yılmaz, "Acılar yaşamış iki aile büyüklük göstererek husumetlerini sonlandırmak için bir araya geldi. Bizim medeniyetimiz barış ve kardeşlik medeniyetidir. Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.
Şenyaşar ve Yıldız aileleri neden husumetliydi?
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde, esnaf ziyaretine giden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti.
Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi ise yaralanmıştı.