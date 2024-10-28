https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/nemrut-golune-gitmek-isteyenlere-bozayi-surprizi-1089758635.html
Nemrut Gölü'ne gitmek isteyenlere bozayı sürprizi
Nemrut Gölü'ne gitmek isteyenlere bozayı sürprizi
Sputnik Türkiye
Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde ziyaretçiler bozayılarla karşılaştı. Bozayıları görüntüleyen turistler onlara yiyecek de verdi. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T16:20+0300
2024-10-28T16:20+0300
2024-10-28T16:20+0300
yaşam
nemrut dağı
nemrut krater gölü
nemrut kalderası
bozayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089758086_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f27088bde554bcd43096af5d869dfc1c.jpg
Yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çeken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Nemrut Krater Gölü'ne gidenler bozayı sürpriziyle karşılaştı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kalderaya gelerek Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgede yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.Yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları besleyen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışıyor.
nemrut dağı
nemrut krater gölü
Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
nemrut dağı, nemrut krater gölü, nemrut kalderası, bozayı
nemrut dağı, nemrut krater gölü, nemrut kalderası, bozayı
Nemrut Gölü'ne gitmek isteyenlere bozayı sürprizi
Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde ziyaretçiler bozayılarla karşılaştı. Bozayıları görüntüleyen turistler onlara yiyecek de verdi.
Yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çeken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Nemrut Krater Gölü'ne gidenler bozayı sürpriziyle karşılaştı.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kalderaya gelerek Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgede yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.
Yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları besleyen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışıyor.