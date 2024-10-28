https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/nemrut-golune-gitmek-isteyenlere-bozayi-surprizi-1089758635.html

Nemrut Gölü'ne gitmek isteyenlere bozayı sürprizi

Nemrut Gölü'ne gitmek isteyenlere bozayı sürprizi

Sputnik Türkiye

Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde ziyaretçiler bozayılarla karşılaştı. Bozayıları görüntüleyen turistler onlara yiyecek de verdi. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T16:20+0300

2024-10-28T16:20+0300

2024-10-28T16:20+0300

yaşam

nemrut dağı

nemrut krater gölü

nemrut kalderası

bozayı

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Yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çeken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Nemrut Krater Gölü'ne gidenler bozayı sürpriziyle karşılaştı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kalderaya gelerek Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgede yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.Yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları besleyen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışıyor.

nemrut dağı

nemrut krater gölü

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2024

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nemrut dağı, nemrut krater gölü, nemrut kalderası, bozayı