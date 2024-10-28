https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/narin-guranin-agabeyi-baran-gurandan-dikkat-ceken-ifadeler-once-paylasti-45-dakika-sonra-sildi-1089739854.html
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken ifadeler: Önce paylaştı, 45 dakika sonra sildi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken ifadeler: Önce paylaştı, 45 dakika sonra sildi
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi bekleniyor. Narin'in tutuklu olmayan... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T10:47+0300
2024-10-28T10:47+0300
2024-10-28T10:47+0300
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baran güran
cinayet
sosyal medya
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek. Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlarda bulundu. Güran, 45 dakika sonra paylaşımları sildi.Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.Narin'i de paylaştı2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" ifadelerine yer verdi.Baran Güran, Tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/narin-guran-cinayetinde-66-gunluk-suskunluk-33-dakikada-oldurduler-1089667689.html
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narin güran, baran güran, cinayet, sosyal medya, paylaşım
narin güran, baran güran, cinayet, sosyal medya, paylaşım
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken ifadeler: Önce paylaştı, 45 dakika sonra sildi
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi bekleniyor. Narin'in tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medyasından paylaşımlar yaptı. Güran paylaşımlarını 45 dakika sonra kaldırdı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek. Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlarda bulundu. Güran, 45 dakika sonra paylaşımları sildi.
Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.
2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.
2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" ifadelerine yer verdi.
Baran Güran, Tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmadı.