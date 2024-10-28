https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/narin-guranin-agabeyi-baran-gurandan-dikkat-ceken-ifadeler-once-paylasti-45-dakika-sonra-sildi-1089739854.html

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken ifadeler: Önce paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken ifadeler: Önce paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi bekleniyor. Narin'in tutuklu olmayan... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T10:47+0300

2024-10-28T10:47+0300

2024-10-28T10:47+0300

türkiye

narin güran

baran güran

cinayet

sosyal medya

paylaşım

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması görülecek. Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlarda bulundu. Güran, 45 dakika sonra paylaşımları sildi.Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.Narin'i de paylaştı2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" ifadelerine yer verdi.Baran Güran, Tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/narin-guran-cinayetinde-66-gunluk-suskunluk-33-dakikada-oldurduler-1089667689.html

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narin güran, baran güran, cinayet, sosyal medya, paylaşım