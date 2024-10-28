https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/chp-genel-baskani-ozelden-29-ekim-mesaji-ne-cumhuriyetimiz-ne-yurttaslarimiz-terore-teslim-1089761807.html

CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim mesajı: 'Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır'

CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim mesajı: 'Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır'

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sayısız saldırı, darbe ve darbe girişimine rağmen Cumhuriyetin dimdik... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T17:21+0300

2024-10-28T17:21+0300

2024-10-28T17:21+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088863998_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62c6c1d81a31e06fce8c7ba49468fe59.jpg

Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır" dedi. Kimsesizlerin kimsesi CumhuriyetBağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin 101'inci yılının kutlandığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 101 yıl önce yapılan oylamada, "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyet'in temellerinin, "bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atıldığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:Özel, 23 Ekim'de TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.Cumhuriyet coşkusunu dolayısıya yaşamaya davet etti"Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1'inci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum." ifadelerini kullanan Özel, sözlerine şöyle devam etti:CHP Genel Başkanı Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/bahceliden-29-ekim-mesaji-turkiye-cumhuriyetinin-bir-kurt-sorunu-yoktur-asla-da-olmayacaktir-1089748159.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, türkiye