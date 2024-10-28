https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/chp-genel-baskani-ozelden-29-ekim-mesaji-ne-cumhuriyetimiz-ne-yurttaslarimiz-terore-teslim-1089761807.html
CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim mesajı: 'Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır'
CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim mesajı: 'Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır'
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sayısız saldırı, darbe ve darbe girişimine rağmen Cumhuriyetin dimdik... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T17:21+0300
2024-10-28T17:21+0300
2024-10-28T17:21+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
türkiye
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Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır" dedi. Kimsesizlerin kimsesi CumhuriyetBağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin 101'inci yılının kutlandığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 101 yıl önce yapılan oylamada, "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyet'in temellerinin, "bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atıldığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:Özel, 23 Ekim'de TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.Cumhuriyet coşkusunu dolayısıya yaşamaya davet etti"Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1'inci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum." ifadelerini kullanan Özel, sözlerine şöyle devam etti:CHP Genel Başkanı Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/bahceliden-29-ekim-mesaji-turkiye-cumhuriyetinin-bir-kurt-sorunu-yoktur-asla-da-olmayacaktir-1089748159.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, türkiye
CHP Genel Başkanı Özel'den 29 Ekim mesajı: 'Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır'
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sayısız saldırı, darbe ve darbe girişimine rağmen Cumhuriyetin dimdik ayakta olduğu vurgusu yaptı.
Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır" dedi.
Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet
Bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetin 101'inci yılının kutlandığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 101 yıl önce yapılan oylamada, "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları ve sürekli alkışlarla oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyet'in temellerinin, "bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olması için türlü badirelere göğüs gererek, çok sağlam bir biçimde atıldığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır."
Özel, 23 Ekim'de TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.
Cumhuriyet coşkusunu dolayısıya yaşamaya davet etti
"Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1'inci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum." ifadelerini kullanan Özel, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizi seven ve ileriye taşımak isteyen, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ve en büyük eserine sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı illerindeki ve ilçelerindeki kutlamalara katılmaya davet ediyorum.101 yıl sonra bizlere 'kimsesizlerin kimsesi olmak' için kurulmuş cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir. Demokrasinin, hukuk devletinin ve laiklik ilkesinin yara aldığı bir dönemde, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kalarak Cumhuriyetimizi 86 milyon yurttaşımızın her bir ferdi için daha yaşanılabilir kılmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmek önümüzdeki en temel görevimizdir."
CHP Genel Başkanı Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.