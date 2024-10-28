Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın

Bazı zincir marketlerde veya AVM’lerde bunlar bulunuyor. Mix kıyma dediğimiz şey ne? Mekanik kıyma da deniyor. Zehirlemez, öldürmez ama vatandaşı kandırarak 20 TL’lik şeyi ‘halk günü’ diye 400 TL’lik kıymaya katarsan olmaz. Bunun için uyarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde hazır kıyma yasak kanunen. Biz neden karşıyız? Çünkü vatandaşımıza hileli mal satmıyoruz.