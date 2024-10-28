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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
Sputnik Türkiye
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, mekanik kıymadaki tehlikeyi Radyo Sputnik'te anlattı. Yardımcı, "Zehirlemez, öldürmez ama vatandaşı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T12:05+0300
2024-10-28T12:05+0300
2024-10-28T13:46+0300
okan aslan ile gün ortasi
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kıyma
tarım ve orman bakanlığı
hileli gıda
taklit
taklit tağşiş listesi
türkiye kasaplar federasyonu
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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
Sputnik Türkiye
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Konuk: Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında ‘mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk olan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, mekanik kıymadaki tehlikeyi ve alırken nelere dikkat edilebileceğini anlattı.“Mekanik kıymayı soya fasulyesini karıştırıyorlar, içinde et yok. Mekanik/mix kıymanın formülü bu” diyen Yardımcı, şöyle devam etti:Kıymanın mahalle kasabından alınması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları söyledi:
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye kasaplar federasyonu, osman yardımcı, taklit tağşiş listesi, hileli gıda, kıyma, mekanik kıyma, mix kıyma, tarım ve orman bakanlığı
türkiye kasaplar federasyonu, osman yardımcı, taklit tağşiş listesi, hileli gıda, kıyma, mekanik kıyma, mix kıyma, tarım ve orman bakanlığı
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05 28.10.2024 (güncellendi: 13:46 28.10.2024)
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, mekanik kıymadaki tehlikeyi Radyo Sputnik'te anlattı. Yardımcı, "Zehirlemez, öldürmez ama vatandaşı kandırarak 20 TL’lik şeyi ‘halk günü’ diye 400 TL’lik kıymaya katarsan olmaz" dedi. Yardımcı ayrıca vatandaşları kıymayı mahalle kasabından alma konusunda uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra sucuk yapımında ‘mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespiti yer aldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk olan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, mekanik kıymadaki tehlikeyi ve alırken nelere dikkat edilebileceğini anlattı.
“Mekanik kıymayı soya fasulyesini karıştırıyorlar, içinde et yok. Mekanik/mix kıymanın formülü bu” diyen Yardımcı, şöyle devam etti:
Bazı zincir marketlerde veya AVM’lerde bunlar bulunuyor. Mix kıyma dediğimiz şey ne? Mekanik kıyma da deniyor. Zehirlemez, öldürmez ama vatandaşı kandırarak 20 TL’lik şeyi ‘halk günü’ diye 400 TL’lik kıymaya katarsan olmaz. Bunun için uyarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde hazır kıyma yasak kanunen. Biz neden karşıyız? Çünkü vatandaşımıza hileli mal satmıyoruz.
Kıymanın mahalle kasabından alınması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları söyledi:
Mahalle kasabından, küçük kasaplardan etinizi alın. Mahalle kasabı o mahallenin bekçisi. Vatandaşı kandırılmasın diye uyarıyoruz.