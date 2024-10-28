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'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'

'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'

Sputnik Türkiye

Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te sirkadiyen ritmin insan sağlığı için önemini anlattı. Çağatay, "Uyku düzenimizi 2018'de bozdular, bu uyku düzenimizin bozulması... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T07:05+0300

2024-10-28T07:05+0300

2024-10-28T13:15+0300

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'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular' Sputnik Türkiye Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Sirkadiyen Ritim nedir? Gürcistan’da seçimin galibi Gürcü Rüyası partisi Avrupa, kış saati uygulamasına geçiyor Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor Dünyadaki uçak gemilerinin dağılımı Günün öne çıkan haber başlıkları

Avrupa'nın büyük bölümünde, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati sona erecek ve saatler 1 saat geri alınacak.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında saatleri geri almanın insandaki sirkadyen ritim açısından önemine değinen Ali Çağatay, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.Ali Çağatay, “Amerika ve Kanada da 3 Kasım’da kış saatine geçiyor, böylece Avrupa ile aramızdaki saat farkı 2 saate çıkmış durumda” dedi.'Gözümüze yapay ışık gelmeye başladığı andan itibaren melatonin salgısı duruyor'Ali Çağatay, sirkadiyen ritmi şöyle açıkladı:'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'"Literatürde kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseriyle uyku düzeni arasında doğrusal bir ilişki olduğu yazıyor" diyen Çağatay, şöyle devam etti:Sirkadiyen ritim nedir?Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi olarak tanımlanıyor.

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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