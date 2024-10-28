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'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te sirkadiyen ritmin insan sağlığı için önemini anlattı. Çağatay, "Uyku düzenimizi 2018'de bozdular, bu uyku düzenimizin bozulması... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T07:05+0300
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2024-10-28T13:15+0300
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'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:
Sirkadiyen Ritim nedir?
Gürcistan’da seçimin galibi Gürcü Rüyası partisi
Avrupa, kış saati uygulamasına geçiyor
Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor
Dünyadaki uçak gemilerinin dağılımı
Günün öne çıkan haber başlıkları
Avrupa'nın büyük bölümünde, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati sona erecek ve saatler 1 saat geri alınacak.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında saatleri geri almanın insandaki sirkadyen ritim açısından önemine değinen Ali Çağatay, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.Ali Çağatay, “Amerika ve Kanada da 3 Kasım’da kış saatine geçiyor, böylece Avrupa ile aramızdaki saat farkı 2 saate çıkmış durumda” dedi.'Gözümüze yapay ışık gelmeye başladığı andan itibaren melatonin salgısı duruyor'Ali Çağatay, sirkadiyen ritmi şöyle açıkladı:'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'"Literatürde kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseriyle uyku düzeni arasında doğrusal bir ilişki olduğu yazıyor" diyen Çağatay, şöyle devam etti:Sirkadiyen ritim nedir?Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi olarak tanımlanıyor.
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
uyku sağlığı, uyku, sirkadiyen ritim, kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması
uyku sağlığı, uyku, sirkadiyen ritim, kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:05 28.10.2024 (güncellendi: 13:15 28.10.2024)
Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te sirkadiyen ritmin insan sağlığı için önemini anlattı. Çağatay, "Uyku düzenimizi 2018'de bozdular, bu uyku düzenimizin bozulması yüzünden ortaya çıkan hastalıklardan dolayı birilerini suçlamamız gerekecekse suçlayalım ve yaz saati uygulamasının kalıcı olmaktan çıkarılmasına dair bir şeyler yapalım" dedi.
Avrupa'nın büyük bölümünde, 26 Ekim Cumartesi'yi 27 Ekim Pazar'a bağlayan gece yaz saati sona erecek ve saatler 1 saat geri alınacak.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında saatleri geri almanın insandaki sirkadyen ritim açısından önemine değinen Ali Çağatay, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.
Ali Çağatay, “Amerika ve Kanada da 3 Kasım’da kış saatine geçiyor, böylece Avrupa ile aramızdaki saat farkı 2 saate çıkmış durumda” dedi.
'Gözümüze yapay ışık gelmeye başladığı andan itibaren melatonin salgısı duruyor'
Ali Çağatay, sirkadiyen ritmi şöyle açıkladı:
Sirkadiyen ritim, uykuyla uyanıklık döngüsündeki durumumuzu anlatıyor, vücudumuzdaki diğer birçok sistemi etkiliyor. Çoğu insanın sirkadiyen ritmi otomatiktir ancak ışık gibi belirli faktörler bunun üzerinde etkili olabiliyor. Yaz saati uygulamasıyla biz sabahın karanlığında kalkıyoruz. Gözümüze yapay ışık gelmeye başladığı andan itibaren melatonin salgısı duruyor. Melatonin de uyku düzenini sağlıyor. Melatoninin otomatik olarak kestiğimiz için uyku düzensizliği başlıyor.
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
"Literatürde kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseriyle uyku düzeni arasında doğrusal bir ilişki olduğu yazıyor" diyen Çağatay, şöyle devam etti:
Tek faktör uyku kalitesi değil ama diğer faktörlerle bir araya geldiğinde kanseri tetikleyebiliyor. Uyku düzenimizi 2018'de bozdular, bu uyku düzenimizin bozulması yüzünden ortaya çıkan hastalıklardan dolayı birilerini suçlamamız gerekecekse suçlayalım ve yaz saati uygulamasının kalıcı olmaktan çıkarılmasına dair bir şeyler yapalım.
Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi olarak tanımlanıyor.