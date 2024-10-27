https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/kreste-15-yasindaki-cocugun-uzerine-kahve-dokuldu-1089727148.html
Kreşte 1.5 yaşındaki çocuğun üzerine kahve döküldü
Kreşte 1.5 yaşındaki çocuğun üzerine kahve döküldü
Sputnik Türkiye
Adana'da kreşe giden 1.5 yaşındaki çocuğun üstüne sıcak kahve döküldü. Küçük kızın yüzünde ve vücudunda 2'nci dereceden yanıklar oluştu. Aile, okul hakkında... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T17:26+0300
2024-10-27T17:26+0300
2024-10-27T17:26+0300
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anaokulu
kreş
yanık
yanma
adana
çukurova
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Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Özel Çam Anaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, 1.5 yaşındaki A.A.'ın üzerine kreşte sıcak kahve döküldü. Anaokulu yönetimi küçük bebeği hastaneye götürdü ve burada hastane yönetimi, küçük kızın annesine haber verdi. Hastaneye gelen anne, kızının yüzü ve vücudunda 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Tedavilerin ardından küçük kız taburcu olurken aile, anaokulu yönetiminden şikayetçi oldu.Küçük bebeğin annesi basına yaptığı açıklamada şunları belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/yenidogan-cetesinin-kan-donduran-konusmalari-ortaya-cikti-mehtap-cocugu-oldur-1089299126.html
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anaokulu, kreş, yanık, yanma, adana, çukurova
anaokulu, kreş, yanık, yanma, adana, çukurova
Kreşte 1.5 yaşındaki çocuğun üzerine kahve döküldü
Adana'da kreşe giden 1.5 yaşındaki çocuğun üstüne sıcak kahve döküldü. Küçük kızın yüzünde ve vücudunda 2'nci dereceden yanıklar oluştu. Aile, okul hakkında şikayette bulundu.
Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Özel Çam Anaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, 1.5 yaşındaki A.A.'ın üzerine kreşte sıcak kahve döküldü. Anaokulu yönetimi küçük bebeği hastaneye götürdü ve burada hastane yönetimi, küçük kızın annesine haber verdi. Hastaneye gelen anne, kızının yüzü ve vücudunda 2'nci derece yanık olduğunu öğrendi. Tedavilerin ardından küçük kız taburcu olurken aile, anaokulu yönetiminden şikayetçi oldu.
Küçük bebeğin annesi basına yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Anaokulu yönetimi, bana olayın merdivenler tarafında olduğunu iddia edip kamera yok diyerek kamera kayıtlarını vermiyorlar. Bu olay, 1 fincan kahve yanmasına benzemiyor. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzü ise krem sürerken bile soyuluyor. Benim evladım acı çekiyor. Biz çocuklarımıza odada sıcak bir şey içirmezken bu nasıl bir sorumsuzluk. Hastanede kurumun sahibi yanımızdaydı ve şikayet kağıdımızı almaya çalıştı, biz orada canımızın derdindeyken. Doktorlar kağıdı vermediler. Bu olayın peşini bırakmayacağız."