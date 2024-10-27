https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/iran-israilin-saldirisi-nedeniyle-bm-guvenlik-konseyinin-acil-toplanmasini-talep-etti-1089710978.html
İran, İsrail’in saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti
İran, İsrail’in saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti
Sputnik Türkiye
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail’in dün geceki saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T01:10+0300
2024-10-27T01:10+0300
2024-10-27T01:10+0300
dünya
iran
bm daimi temsilcisi
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk
toplantı
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İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani’nin BM Güvenlik Konseyi Başkanı (İsviçre) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta İsrail’in Cuma gecesi İran’daki hedeflere düzenlediği saldırı nedeniyle BMGK’nın acil toplanması talep edildi.Mektupta, "İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan bu ciddi ihlalin ve yasadışı eylemlerin ele alınması ve bu suç rejiminin sorumlu tutulması için acil bir toplantı düzenlenmesini talep ediyor" ifadelerine yer verildi.'Tahran, İsrail'in saldırısına yanıt verme hakkını saklı tutuyor'"İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkelere ve uluslararası hukuka uygun olarak, uygun zamanda bu suç niteliğindeki saldırılara yasal ve meşru bir karşılık verme hakkını saklı tutuyor" denilen mektupta ayrıca BM Genel Sekreteri'ne ve Güvenlik Konseyi üyelerine saldırısından ötürü İsrail'i kınamaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240203/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-kiev-kendini-sanik-sandalyesine-oturttu-1080334546.html
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iran, bm daimi temsilcisi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, toplantı
iran, bm daimi temsilcisi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, toplantı
İran, İsrail’in saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplanmasını talep etti
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail’in dün geceki saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti.
İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani’nin BM Güvenlik Konseyi Başkanı (İsviçre) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta İsrail’in Cuma gecesi İran’daki hedeflere düzenlediği saldırı nedeniyle BMGK’nın acil toplanması talep edildi.
Mektupta, "İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan bu ciddi ihlalin ve yasadışı eylemlerin ele alınması ve bu suç rejiminin sorumlu tutulması için acil bir toplantı düzenlenmesini talep ediyor" ifadelerine yer verildi.
'Tahran, İsrail'in saldırısına yanıt verme hakkını saklı tutuyor'
"İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan ilkelere ve uluslararası hukuka uygun olarak, uygun zamanda bu suç niteliğindeki saldırılara yasal ve meşru bir karşılık verme hakkını saklı tutuyor" denilen mektupta ayrıca BM Genel Sekreteri'ne ve Güvenlik Konseyi üyelerine saldırısından ötürü İsrail'i kınamaları çağrısında bulundu.