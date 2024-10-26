https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/tesk-baskani-palandoken-esnafin-duzluge-cikabilmesi-devlete-olan-borclarda-kapsamli-bir-1089703417.html

TESK Başkanı Palandöken: Esnafın düzlüğe çıkabilmesi devlete olan borçlarda kapsamlı bir yapılandırma şart

TESK Başkanı Palandöken: Esnafın düzlüğe çıkabilmesi devlete olan borçlarda kapsamlı bir yapılandırma şart

Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T16:28+0300

2024-10-26T16:28+0300

2024-10-26T16:28+0300

türkiye

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

esnaf

borç

borç yapılandırma

vergi

trafik

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sorunlarına yönelik çözüm önerilerine ilişkin basın açıklaması yaptı.'Esnafın düzlüğe çıkabilmesi devlete olan borçlarda kapsamlı bir yapılandırma şart'Yüksek enflasyon ikliminde esnaf ve sanatkarların rahat bir nefes alabilmesi için yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, “Enflasyona bağlı olarak girdi maliyetlerindeki artış esnaf ve sanatkârlarımızı oldukça zorluyor. Bir taraftan artan iş yeri kiraları, stopaj, akaryakıta ve enerji kalemlerine gelen zamlar, işçi giderleri vs. derken esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edilmişti. Yeni bir yapılandırma ile hem devlet bütçesine gelir sağlanır hem de vatandaşımız ve esnafımız rahat bir nefes alır” ifadelerini kullandı.Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğunu söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:Öte yandan, esnafın finansmana ulaşmasının da gittikçe zorlaştığının altını çizen Palandöken, “Eskiden devletin esnaf ve sanatkarlara özel verdiği düşük faizli krediler can suyu oluyordu. Esnaf o krediler sayesinde borçlarını kapatabiliyordu. Ancak bilindiği üzere bu kredilerin faizleri de artık cazibesini kaybetti ve esnafın finansmana ulaşması daha da zorlaştı. Bu yüzden yapılandırma kanunun mutlaka yeniden gündeme getirilip insanların borçlarından kurtulmasını sağlamak lazım. Yapılandırma ile esnafımız nakit akışını düzene sokarak finansal rahatlama sağlar hem de piyasalarda canlanma ve genel bir güven ortamı oluşur” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tesk-genel-baskani-palandoken-esnaf-e-ticaret-komisyon-oranlari-icin-taban-ve-tavan-uygulanmasini-1088560948.html

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, esnaf, borç, borç yapılandırma, vergi, trafik, sgk