https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusyanin-iran-buyukelciligi-tahranda-durum-sakin-1089695028.html

Rusya’nın İran Büyükelçiliği: Tahran’da durum sakin

Rusya’nın İran Büyükelçiliği: Tahran’da durum sakin

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, İsrail hava saldırılarının ardından Tahran’da durumun sakin olduğunu bildirdi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T09:37+0300

2024-10-26T09:37+0300

2024-10-26T09:36+0300

dünya

rus büyükelçiliği

tahran

iran

israil

hava saldırısı

israil ordusu

savaş uçağı

iha

balistik füze

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Büyükelçiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail hava saldırılarının ardından kentte durumun sakin olduğu belirtildi.Açıklamada, “İran askeri yetkililerin açıklamalarına göre, 26 Ekim gecesi İsrail silahlı kuvvetleri Tahran, İlam ve Huzistan vilayetlerinde çok sayıda hedefe yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi. İran hava savunma sistemi devreye girdi. Şu anda ülkenin başkenti ve büyük şehirlerinde durum sakin” ifadelerine yer verildi.Büyükelçilik ve diğer Rus diplomatik kurumlarının çalışmalarını normal şekilde sürdürdüğü kaydedildi.İsrail ordusu saat 06.00 sıralarında, İran'a yönelik saldırının sona erdiğini ve savaş uçaklarının güvenli bir şekilde İsrail'e döndüğünü duyurdu. İran’da vurulan hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları (İHA) geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı. Operasyona onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve keşif uçağı katıldığı belirtildi.Bu, sorumluluğunun resmi olarak üstlenildiği İran topraklarındaki ilk İsrail askeri operasyonu oldu.İran haber ajansı Tasnim, üst düzey bir kaynağa dayandırarak İran'ın saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-baskenti-tahranda-bir-cok-patlama-sesi-duyuldu-1089693661.html

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rus büyükelçiliği, tahran, iran, israil, hava saldırısı, israil ordusu, savaş uçağı, iha, balistik füze, tasnim