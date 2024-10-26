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Rusya’nın İran Büyükelçiliği: Tahran’da durum sakin
Rusya’nın İran Büyükelçiliği: Tahran’da durum sakin
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, İsrail hava saldırılarının ardından Tahran’da durumun sakin olduğunu bildirdi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T09:37+0300
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dünya
rus büyükelçiliği
tahran
iran
israil
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israil ordusu
savaş uçağı
iha
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Büyükelçiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail hava saldırılarının ardından kentte durumun sakin olduğu belirtildi.Açıklamada, “İran askeri yetkililerin açıklamalarına göre, 26 Ekim gecesi İsrail silahlı kuvvetleri Tahran, İlam ve Huzistan vilayetlerinde çok sayıda hedefe yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi. İran hava savunma sistemi devreye girdi. Şu anda ülkenin başkenti ve büyük şehirlerinde durum sakin” ifadelerine yer verildi.Büyükelçilik ve diğer Rus diplomatik kurumlarının çalışmalarını normal şekilde sürdürdüğü kaydedildi.İsrail ordusu saat 06.00 sıralarında, İran'a yönelik saldırının sona erdiğini ve savaş uçaklarının güvenli bir şekilde İsrail'e döndüğünü duyurdu. İran’da vurulan hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları (İHA) geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı. Operasyona onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve keşif uçağı katıldığı belirtildi.Bu, sorumluluğunun resmi olarak üstlenildiği İran topraklarındaki ilk İsrail askeri operasyonu oldu.İran haber ajansı Tasnim, üst düzey bir kaynağa dayandırarak İran'ın saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-baskenti-tahranda-bir-cok-patlama-sesi-duyuldu-1089693661.html
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Rusya’nın İran Büyükelçiliği: Tahran’da durum sakin

09:37 26.10.2024
© AAİran, Tahran
İran, Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
© AA
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Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, İsrail hava saldırılarının ardından Tahran’da durumun sakin olduğunu bildirdi.
Büyükelçiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail hava saldırılarının ardından kentte durumun sakin olduğu belirtildi.
Açıklamada, “İran askeri yetkililerin açıklamalarına göre, 26 Ekim gecesi İsrail silahlı kuvvetleri Tahran, İlam ve Huzistan vilayetlerinde çok sayıda hedefe yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi. İran hava savunma sistemi devreye girdi. Şu anda ülkenin başkenti ve büyük şehirlerinde durum sakin” ifadelerine yer verildi.
Büyükelçilik ve diğer Rus diplomatik kurumlarının çalışmalarını normal şekilde sürdürdüğü kaydedildi.
İsrail ordusu saat 06.00 sıralarında, İran'a yönelik saldırının sona erdiğini ve savaş uçaklarının güvenli bir şekilde İsrail'e döndüğünü duyurdu. İran’da vurulan hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları (İHA) geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı. Operasyona onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve keşif uçağı katıldığı belirtildi.
Bu, sorumluluğunun resmi olarak üstlenildiği İran topraklarındaki ilk İsrail askeri operasyonu oldu.
İran haber ajansı Tasnim, üst düzey bir kaynağa dayandırarak İran'ın saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu aktardı.
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