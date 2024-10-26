https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/kadir-inanirdan-sevindiren-haber-haftaya-taburcu-olacak-1089699503.html
Kadir İnanır'dan sevindiren haber: 'Haftaya taburcu olacak'
Kadir İnanır'dan sevindiren haber: 'Haftaya taburcu olacak'
Sputnik Türkiye
Kadir İnanır, kaldırıldığı hastaneden taburcu oluyor. Mart ayında rahatsızlanan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın, uzun tedavi sürecinin ardından haftaya taburcu... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T13:58+0300
2024-10-26T13:58+0300
2024-10-26T13:58+0300
türkiye
kadir inanır
sağlık durumu
taburcu
sağlık sorunu
iyileşmek
fizik tedavi
jülide kural
yeşilçam
aktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103226/13/1032261352_0:94:1600:994_1920x0_80_0_0_0099c22a23f7e393678dfb98a9f674b9.jpg
Mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü sanatçının kaldırıldığı hastaneden yakında taburcu olacağını açıkladı.Kadir İnanır, Mart ayında rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, operasyona alınmış ve tedbir amaçlı olarak entübe edilmişti.Ağustos ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebiyle yeniden tedavi görmeye başlayan İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti. Eylül ayında Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden ünlü sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yapan Jülide Kural, "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planım var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek" dedi.Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kural, İnanır'ın "Yaşamla bağları çok güçlü. Memleket meselelerini kaygıyla ama umutla izlemeye devam ediyor. Hala kızıyor, ama eskiye oranla daha az. O güzel gülümsemesini de bizden sakınmıyor. Kanımca sinemayı çok özlüyor" sözlerini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103226/13/1032261352_76:0:1524:1086_1920x0_80_0_0_123ef218b1b21cb97a7d29b0d967ee5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadir inanır, kadir inanır yaşıyor mu, kadir inanır son dakika, kadir inanır sağlık durumu,
kadir inanır, kadir inanır yaşıyor mu, kadir inanır son dakika, kadir inanır sağlık durumu,
Kadir İnanır'dan sevindiren haber: 'Haftaya taburcu olacak'
Kadir İnanır, kaldırıldığı hastaneden taburcu oluyor. Mart ayında rahatsızlanan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın, uzun tedavi sürecinin ardından haftaya taburcu olacağı açıklandı. Sevindirici haberi veren İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü oyuncunun fizik tedavi sürecinin devam edeceğini söyledi.
Mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü sanatçının kaldırıldığı hastaneden yakında taburcu olacağını açıkladı.
Kadir İnanır, Mart ayında rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, operasyona alınmış ve tedbir amaçlı olarak entübe edilmişti.
Ağustos ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebiyle yeniden tedavi görmeye başlayan İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti. Eylül ayında Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden ünlü sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yapan Jülide Kural, "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planım var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek" dedi.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kural, İnanır'ın "Yaşamla bağları çok güçlü. Memleket meselelerini kaygıyla ama umutla izlemeye devam ediyor. Hala kızıyor, ama eskiye oranla daha az. O güzel gülümsemesini de bizden sakınmıyor. Kanımca sinemayı çok özlüyor" sözlerini ekledi.