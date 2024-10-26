https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/kadir-inanirdan-sevindiren-haber-haftaya-taburcu-olacak-1089699503.html

Kadir İnanır'dan sevindiren haber: 'Haftaya taburcu olacak'

Kadir İnanır'dan sevindiren haber: 'Haftaya taburcu olacak'

Sputnik Türkiye

Kadir İnanır, kaldırıldığı hastaneden taburcu oluyor. Mart ayında rahatsızlanan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın, uzun tedavi sürecinin ardından haftaya taburcu... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T13:58+0300

2024-10-26T13:58+0300

2024-10-26T13:58+0300

türkiye

kadir inanır

sağlık durumu

taburcu

sağlık sorunu

iyileşmek

fizik tedavi

jülide kural

yeşilçam

aktör

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Mart ayından beri tedavi gören Kadir İnanır'dan sevindiren haber geldi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü sanatçının kaldırıldığı hastaneden yakında taburcu olacağını açıkladı.Kadir İnanır, Mart ayında rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmiş, operasyona alınmış ve tedbir amaçlı olarak entübe edilmişti.Ağustos ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebiyle yeniden tedavi görmeye başlayan İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti. Eylül ayında Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden ünlü sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yapan Jülide Kural, "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planım var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek" dedi.Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Kural, İnanır'ın "Yaşamla bağları çok güçlü. Memleket meselelerini kaygıyla ama umutla izlemeye devam ediyor. Hala kızıyor, ama eskiye oranla daha az. O güzel gülümsemesini de bizden sakınmıyor. Kanımca sinemayı çok özlüyor" sözlerini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html

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