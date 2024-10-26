https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/gurcu-ruyasi-senel-sekreteri-kaladze-parlamento-secimlerini-kazandik--1089709137.html

Gürcü Rüyası Senel Sekreteri Kaladze: Parlamento seçimlerini kazandık

Gürcü Rüyası Senel Sekreteri Kaladze: Parlamento seçimlerini kazandık

Sputnik Türkiye

Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını duyurdu. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T21:51+0300

2024-10-26T21:51+0300

2024-10-26T21:51+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

kaha kaladze

gürcü rüyası

parlamento seçimleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083377773_0:40:799:489_1920x0_80_0_0_917b009931d929ae77063a518f618132.png

Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön verileri açıklamasının ardından partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.Kaladze düzenlediği basın toplantısında, "Bu zafer ekibimiz için gerekliydi. Ekibimiz ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Sizi ve tüm Gürcistan 'ı bu önemli zaferden dolayı kutluyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/gurcistan-parlamento-baskani-papuasviliden-darbe-uyarisi-hazirlanan-bir-grup-var-1089574387.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, gürcistan parlamentosu, kaha kaladze, gürcü rüyası, parlamento seçimleri