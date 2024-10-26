https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/gurcu-ruyasi-senel-sekreteri-kaladze-parlamento-secimlerini-kazandik--1089709137.html
Gürcü Rüyası Senel Sekreteri Kaladze: Parlamento seçimlerini kazandık
Gürcü Rüyası Senel Sekreteri Kaladze: Parlamento seçimlerini kazandık
Sputnik Türkiye
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını duyurdu. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T21:51+0300
2024-10-26T21:51+0300
2024-10-26T21:51+0300
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Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön verileri açıklamasının ardından partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.Kaladze düzenlediği basın toplantısında, "Bu zafer ekibimiz için gerekliydi. Ekibimiz ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Sizi ve tüm Gürcistan 'ı bu önemli zaferden dolayı kutluyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/gurcistan-parlamento-baskani-papuasviliden-darbe-uyarisi-hazirlanan-bir-grup-var-1089574387.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, kaha kaladze, gürcü rüyası, parlamento seçimleri
gürcistan, gürcistan parlamentosu, kaha kaladze, gürcü rüyası, parlamento seçimleri
Gürcü Rüyası Senel Sekreteri Kaladze: Parlamento seçimlerini kazandık
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını duyurdu.
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön verileri açıklamasının ardından partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Kaladze düzenlediği basın toplantısında, "Bu zafer ekibimiz için gerekliydi. Ekibimiz ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Sizi ve tüm Gürcistan 'ı bu önemli zaferden dolayı kutluyorum” dedi.