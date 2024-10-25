https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/yavuz-bingol-5kez-evlendi-babasi-dugunde-istiklal-madalyasi-takti-1089686864.html
Yavuz Bingöl 5.kez evlendi: Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı
Yavuz Bingöl 5.kez evlendi: Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı
Sputnik Türkiye
Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl bir süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde TUSAŞ saldırısı nedeniyle sade bir törenle evlendi... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T20:14+0300
2024-10-25T20:14+0300
2024-10-25T20:18+0300
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yavuz bingöl
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Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine girdi.2015 yılında şarkıcı Öykü Gürman ile 4.kez evlenip boşanan Yavuz Bingöl 5.kez evlendi. Nilşah Ağaoğlu ile evlenen ünü ismin nikah şahitliğini Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yaptı. Balıkesir Ayvalık'ta sade bir nikah ile evlenen ikili Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısını kınadı. Düğünde takı töreninde Yavuz Bingöl'ün babası Yılmaz Bingöl tarafından dedesi Hüseyin Çolak'tan kalma İstiklal Madalyası'nın takılması sosyal medyada gündem oldu. Nikah törenine çok sayıda ünlü ve iş insanı katılım gösterdi.Yavuz Bingöl kimdir?1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yavuz Bingöl babasının işi nedeniyle pek çok şehirde yaşadı. Ankara Devlet Konservatuarını kazanan ünlü şarkıcı 1995 yılından sonra şöhreti yakaladı. Türküleri arasında Telli Turnam, Kara Tren en çok tanınan eserleri arasında yer alır.Nilşah Ağaoğlu kimdir?1984 doğumlu Nilşah Ağaoğlu 39 yaşına girdi. Yavuz Bingöl ile arasında 18 yaş olan Nilşah Ağaoğlu peyzaj mimarı olarak çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230626/yalnizca-8-kisi-katildigi-icin-konserini-iptal-eden-yavuz-bingol-telafi-edecegim-1072869486.html
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yavuz bingöl kimdir, nilşah ağaoğlu kimdir, yavuz bingöl evlendi
yavuz bingöl kimdir, nilşah ağaoğlu kimdir, yavuz bingöl evlendi
Yavuz Bingöl 5.kez evlendi: Babası düğünde 'İstiklal Madalyası' taktı
20:14 25.10.2024 (güncellendi: 20:18 25.10.2024)
Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl bir süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde TUSAŞ saldırısı nedeniyle sade bir törenle evlendi. Düğünde Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan nikah şahidi olurken dedesi Hüseyin Çolak'tan kalma İstiklal Madalyası'nı takı olarak takan babası sosyal medyada gündem oldu.
Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine girdi.
2015 yılında şarkıcı Öykü Gürman ile 4.kez evlenip boşanan Yavuz Bingöl 5.kez evlendi. Nilşah Ağaoğlu ile evlenen ünü ismin nikah şahitliğini Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yaptı. Balıkesir Ayvalık'ta sade bir nikah ile evlenen ikili Ankara'da düzenlenen TUSAŞ saldırısını kınadı. Düğünde takı töreninde Yavuz Bingöl'ün babası Yılmaz Bingöl tarafından dedesi Hüseyin Çolak'tan kalma İstiklal Madalyası'nın takılması sosyal medyada gündem oldu. Nikah törenine çok sayıda ünlü ve iş insanı katılım gösterdi.
1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yavuz Bingöl babasının işi nedeniyle pek çok şehirde yaşadı. Ankara Devlet Konservatuarını kazanan ünlü şarkıcı 1995 yılından sonra şöhreti yakaladı. Türküleri arasında Telli Turnam, Kara Tren en çok tanınan eserleri arasında yer alır.
1984 doğumlu Nilşah Ağaoğlu 39 yaşına girdi. Yavuz Bingöl ile arasında 18 yaş olan Nilşah Ağaoğlu peyzaj mimarı olarak çalışıyor.