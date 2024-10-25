https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ulkeler-birlesip-kolelik-icin-tazminat-davasi-acmisti-ingiltere-kralindan-gecmise-degil-gelecege-1089668740.html

Ülkeler birleşip kölelik için tazminat davası açmıştı: İngiltere Kralı'ndan 'geçmişe değil geleceğe odaklanalım' vurgusu

Ülkeler birleşip kölelik için tazminat davası açmıştı: İngiltere Kralı'ndan 'geçmişe değil geleceğe odaklanalım' vurgusu

Sputnik Türkiye

İngiltere Kralı Üçüncü Karl Charles, İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleriyle yapılan toplantıda kölelik tazminatı konuşmalarının yapıldığı bir dönemde 'geçmişe... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T13:10+0300

2024-10-25T13:10+0300

2024-10-25T13:10+0300

dünya

ingiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0a/1069449103_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_e8fc0b839d47a1b15e83959c55a5f46e.jpg

Britanya Kralı Charles, Samoa’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, örgütün 'acı verici' geçmişini kabul etmesi ve 'devam eden eşitsizlikleri gidermesi' gerektiğini vurguladı. İlk defa İngiliz Milletler Topluluğu lideri olarak konuşan Charles, “Geçmişimizin en acı veren yönlerinin, Milletler Topluluğu genelinde insanların hayatında nasıl yankı bulduğunu anlamış durumdayım. Bu nedenle, gelecekte doğru adımlar atmamıza rehberlik etmesi için tarihimizi anlamamız büyük önem taşıyor,” dedi. Son günlerde kölelik tazminatları konusunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Charles, “Dünya genelinde birçok endişe verici sorunla karşı karşıyayken, Milletler Topluluğu ailesi içinde topluluk ve saygı dilini tercih edelim, bölünme dilini reddedelim,” şeklinde konuştu. Kölelikten doğrudan bahsetmeyen Kral, “Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz, ancak geçmişin derslerini öğrenmeye ve devam eden eşitsizlikleri gidermek için yaratıcı yollar bulmaya tüm kalbimizle adanabiliriz,” dedi. Ne olmuştu? Karayip ülkeleri, İngiltere'nin sömürge imparatorluğu zamanında yaptığı köle ticareti ve zorla işçi çalıştırmadan dolayı yaklaşık 261 milyar dolar tazminat talep etmişti.Barbados Başbakanı Mia Mottley, tazminat konusundaki girişime öncülük eden isim olarak Londra’da Kral III. Charles ile görüşmeler yapmıştı. İngiltere, her geçen gün geçmişte işlediği ve ekonomisine zenginlik kattığı kölelik ve katliamlarını kabul etmek zorunda kalsa da ülkelere tazminat ödemek istemiyor. Buna karşın şimdiden onlarca ülke İngiltere'den tazminat istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/karayip-ulkeleri-birlesti-ingiltereden-gecmiste-yapilan-kole-ticareti-icin-tazminat-talep-edilecek-1089194680.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere