https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ulkeler-birlesip-kolelik-icin-tazminat-davasi-acmisti-ingiltere-kralindan-gecmise-degil-gelecege-1089668740.html
Ülkeler birleşip kölelik için tazminat davası açmıştı: İngiltere Kralı'ndan 'geçmişe değil geleceğe odaklanalım' vurgusu
Ülkeler birleşip kölelik için tazminat davası açmıştı: İngiltere Kralı'ndan 'geçmişe değil geleceğe odaklanalım' vurgusu
Sputnik Türkiye
İngiltere Kralı Üçüncü Karl Charles, İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleriyle yapılan toplantıda kölelik tazminatı konuşmalarının yapıldığı bir dönemde 'geçmişe... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T13:10+0300
2024-10-25T13:10+0300
2024-10-25T13:10+0300
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Britanya Kralı Charles, Samoa’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, örgütün 'acı verici' geçmişini kabul etmesi ve 'devam eden eşitsizlikleri gidermesi' gerektiğini vurguladı. İlk defa İngiliz Milletler Topluluğu lideri olarak konuşan Charles, “Geçmişimizin en acı veren yönlerinin, Milletler Topluluğu genelinde insanların hayatında nasıl yankı bulduğunu anlamış durumdayım. Bu nedenle, gelecekte doğru adımlar atmamıza rehberlik etmesi için tarihimizi anlamamız büyük önem taşıyor,” dedi. Son günlerde kölelik tazminatları konusunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Charles, “Dünya genelinde birçok endişe verici sorunla karşı karşıyayken, Milletler Topluluğu ailesi içinde topluluk ve saygı dilini tercih edelim, bölünme dilini reddedelim,” şeklinde konuştu. Kölelikten doğrudan bahsetmeyen Kral, “Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz, ancak geçmişin derslerini öğrenmeye ve devam eden eşitsizlikleri gidermek için yaratıcı yollar bulmaya tüm kalbimizle adanabiliriz,” dedi. Ne olmuştu? Karayip ülkeleri, İngiltere'nin sömürge imparatorluğu zamanında yaptığı köle ticareti ve zorla işçi çalıştırmadan dolayı yaklaşık 261 milyar dolar tazminat talep etmişti.Barbados Başbakanı Mia Mottley, tazminat konusundaki girişime öncülük eden isim olarak Londra’da Kral III. Charles ile görüşmeler yapmıştı. İngiltere, her geçen gün geçmişte işlediği ve ekonomisine zenginlik kattığı kölelik ve katliamlarını kabul etmek zorunda kalsa da ülkelere tazminat ödemek istemiyor. Buna karşın şimdiden onlarca ülke İngiltere'den tazminat istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/karayip-ulkeleri-birlesti-ingiltereden-gecmiste-yapilan-kole-ticareti-icin-tazminat-talep-edilecek-1089194680.html
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Ülkeler birleşip kölelik için tazminat davası açmıştı: İngiltere Kralı'ndan 'geçmişe değil geleceğe odaklanalım' vurgusu
İngiltere Kralı Üçüncü Karl Charles, İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleriyle yapılan toplantıda kölelik tazminatı konuşmalarının yapıldığı bir dönemde 'geçmişe değil geleceğe odaklanalım' diyerek tazminat konusunda soruları yanıtsız bıraktı.
Britanya Kralı Charles, Samoa’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkeleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, örgütün 'acı verici' geçmişini kabul etmesi ve 'devam eden eşitsizlikleri gidermesi' gerektiğini vurguladı.
İlk defa İngiliz Milletler Topluluğu lideri olarak konuşan Charles, “Geçmişimizin en acı veren yönlerinin, Milletler Topluluğu genelinde insanların hayatında nasıl yankı bulduğunu anlamış durumdayım. Bu nedenle, gelecekte doğru adımlar atmamıza rehberlik etmesi için tarihimizi anlamamız büyük önem taşıyor,” dedi.
Son günlerde kölelik tazminatları konusunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Charles, “Dünya genelinde birçok endişe verici sorunla karşı karşıyayken, Milletler Topluluğu ailesi içinde topluluk ve saygı dilini tercih edelim, bölünme dilini reddedelim,” şeklinde konuştu.
Kölelikten doğrudan bahsetmeyen Kral, “Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz, ancak geçmişin derslerini öğrenmeye ve devam eden eşitsizlikleri gidermek için yaratıcı yollar bulmaya tüm kalbimizle adanabiliriz,” dedi.
Karayip ülkeleri, İngiltere'nin sömürge imparatorluğu zamanında yaptığı köle ticareti ve zorla işçi çalıştırmadan dolayı yaklaşık 261 milyar dolar tazminat talep etmişti.
Barbados Başbakanı Mia Mottley, tazminat konusundaki girişime öncülük eden isim olarak Londra’da Kral III. Charles ile görüşmeler yapmıştı.
İngiltere, her geçen gün geçmişte işlediği ve ekonomisine zenginlik kattığı kölelik ve katliamlarını kabul etmek zorunda kalsa da ülkelere tazminat ödemek istemiyor. Buna karşın şimdiden onlarca ülke İngiltere'den tazminat istiyor.