https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rus-akademisyen-gunde-10-dakika-spor-yapmak-yetmez-1089686271.html

Rus akademisyen: Günde 10 dakika spor yapmak yetmez

Rus akademisyen: Günde 10 dakika spor yapmak yetmez

Sputnik Türkiye

Rus akademisyen Dmitriy Nikityuk fiziksel aktivite ve beslenme arasındaki dengenin gözetilmesinin önemli olduğunu belirtti. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T20:01+0300

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sağlik

akademisyen

spor

egzersiz

beslenme

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profesyonel

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Rus akademisyen Tıp Bilimleri Doktoru Dmitriy Nikityuk, fiziksel aktivite ve beslenme dengesinin nasıl olması gerektiğini anlattı.Günümüzde pek çok kişinin fiziksel aktivite eksikliği yaşadığını, ancak egzersizin düzenli de olsa orta düzeyde olması gerektiğini belirten Nikityuk, “Günde on dakika egzersiz yapmak yeterli değil. Ancak günlük kros egzersizi ile kendinizi yormak da iyi değil. Bir kişi haftada iki kez havuza gidiyorsa, bu iyidir. Haftada iki kez ek olarak fitness salonuna gidiyorsa, bu çok iyidir. Bunlar en uygun fiziksel aktivitedir” dedi.Vücuda düzenli olarak yüklenirken beslenmenin iki temel yasasının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman, şu değerlendirmede bulundu:İkinci yasaya uymanın daha zor olduğunu vurgulayan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir kişinin profesyonel değil de amatör sporlarla uğraşması veya fiziksel aktiviteyi biraz artırması halinde diyetini değiştirmemesi gerektiği, optimal ve sağlıklı beslenme kurallarına uymasının daha önemli olduğunun altını çizen uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

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akademisyen, spor, egzersiz, beslenme, enerji, havuz, fitness, biyoloji, profesyonel, vücut , sağlık