https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rus-akademisyen-gunde-10-dakika-spor-yapmak-yetmez-1089686271.html
Rus akademisyen: Günde 10 dakika spor yapmak yetmez
Rus akademisyen: Günde 10 dakika spor yapmak yetmez
Sputnik Türkiye
Rus akademisyen Dmitriy Nikityuk fiziksel aktivite ve beslenme arasındaki dengenin gözetilmesinin önemli olduğunu belirtti. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T20:01+0300
2024-10-25T20:01+0300
2024-10-25T20:00+0300
sağlik
akademisyen
spor
egzersiz
beslenme
enerji
havuz
fitness
biyoloji
profesyonel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054238915_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a9b4f6f83c9882ab5d7d9096bb532752.jpg
Rus akademisyen Tıp Bilimleri Doktoru Dmitriy Nikityuk, fiziksel aktivite ve beslenme dengesinin nasıl olması gerektiğini anlattı.Günümüzde pek çok kişinin fiziksel aktivite eksikliği yaşadığını, ancak egzersizin düzenli de olsa orta düzeyde olması gerektiğini belirten Nikityuk, “Günde on dakika egzersiz yapmak yeterli değil. Ancak günlük kros egzersizi ile kendinizi yormak da iyi değil. Bir kişi haftada iki kez havuza gidiyorsa, bu iyidir. Haftada iki kez ek olarak fitness salonuna gidiyorsa, bu çok iyidir. Bunlar en uygun fiziksel aktivitedir” dedi.Vücuda düzenli olarak yüklenirken beslenmenin iki temel yasasının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman, şu değerlendirmede bulundu:İkinci yasaya uymanın daha zor olduğunu vurgulayan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir kişinin profesyonel değil de amatör sporlarla uğraşması veya fiziksel aktiviteyi biraz artırması halinde diyetini değiştirmemesi gerektiği, optimal ve sağlıklı beslenme kurallarına uymasının daha önemli olduğunun altını çizen uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/eczacilar-olumcul-olabilir-diyerek-yanlis-ilac-alimina-karsi-uyardi-sari-serum-torba-hastaligi-gibi-1089673704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054238915_169:0:1876:1280_1920x0_80_0_0_0912ea685f803ebc3c051d70319ca778.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akademisyen, spor, egzersiz, beslenme, enerji, havuz, fitness, biyoloji, profesyonel, vücut , sağlık
akademisyen, spor, egzersiz, beslenme, enerji, havuz, fitness, biyoloji, profesyonel, vücut , sağlık
Rus akademisyen: Günde 10 dakika spor yapmak yetmez
Rus akademisyen Dmitriy Nikityuk fiziksel aktivite ve beslenme arasındaki dengenin gözetilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Rus akademisyen Tıp Bilimleri Doktoru Dmitriy Nikityuk, fiziksel aktivite ve beslenme dengesinin nasıl olması gerektiğini anlattı.
Günümüzde pek çok kişinin fiziksel aktivite eksikliği yaşadığını, ancak egzersizin düzenli de olsa orta düzeyde olması gerektiğini belirten Nikityuk, “Günde on dakika egzersiz yapmak yeterli değil. Ancak günlük kros egzersizi ile kendinizi yormak da iyi değil. Bir kişi haftada iki kez havuza gidiyorsa, bu iyidir. Haftada iki kez ek olarak fitness salonuna gidiyorsa, bu çok iyidir. Bunlar en uygun fiziksel aktivitedir” dedi.
Vücuda düzenli olarak yüklenirken beslenmenin iki temel yasasının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzman, şu değerlendirmede bulundu:
Birincisi, vücudun enerji harcamasının gıdalardan aldığımız enerji miktarına uygun olması gerektiğini söylüyor. Harcadığımızdan daha fazla enerji tüketirsek kilo alırız. Tükettiğimizden daha fazla enerji harcarsak, yavaş yavaş vücut ağırlığında bir eksiklik oluşur ve bunun bedelini de sağlığımızla ödemek zorunda kalırız.
İkinci yasaya uymanın daha zor olduğunu vurgulayan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun nedeni, beslenmemizin normal yaşam için ihtiyaç duyduğumuz biyolojik olarak aktif maddelerin miktarını ve bileşimini içermesi gerektiği gerçeğidir. Bunlar, günlük olarak almamız gereken yaklaşık 200 biyolojik olarak aktif maddedir. Üstelik vücut, bunların yiyeceklerle mi yoksa kapsüllerle mi alındığını umursamıyor. Bu nedenle diyete vitamin ve mineral komplekslerinin dahil edilmesini öneriyoruz. Böyle bir kompleksin bileşimi ne kadar geniş olursa o kadar iyi olur.
Bir kişinin profesyonel değil de amatör sporlarla uğraşması veya fiziksel aktiviteyi biraz artırması halinde diyetini değiştirmemesi gerektiği, optimal ve sağlıklı beslenme kurallarına uymasının daha önemli olduğunun altını çizen uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
Aç kalmamaya, öğün aralarını uzun tutmamaya, aşırı yememeye ve yatmadan bir buçuk-iki saat önce yemek yememeye dikat edilmeli. Aynı zamanda her şey yenilebilir; kesinlikle zararlı veya faydalı denebilecek hiçbir yiyecek yok.