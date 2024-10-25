Roma'nın ünlü yapısı Kolezyum'da 'Göbeklitepe' sergisi açıldı

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Kültür Komisyonu Başkanı Mollicone, İtalya ve Türkiye’nin bu etkinlikle kültürel diplomasi alanında önemli bir adım attığını belirtti. Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, Kolezyum’da bu sergiyi açmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ve milyonlarca ziyaretçiye ulaşacaklarını söyledi.