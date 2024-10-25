Roma'nın ünlü yapısı Kolezyum'da 'Göbeklitepe' sergisi açıldı
İtalya’nın başkenti Roma’daki Kolezyum’da, “Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi” adlı sergi kapılarını açtı. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirildi. Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş gibi önemli isimler katıldı.
İtalya’nın başkenti Roma’daki Kolezyum’da, “Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi” adlı sergi kapılarını açtı. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirildi. Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş gibi önemli isimler katıldı.
Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş gibi önemli isimler katıldı.
Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş gibi önemli isimler katıldı.
Roma’nın ikonik yapısı Kolezyum’un tarihi atmosferinde sergilenen Göbeklitepe eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunuluyor. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Göbeklitepe’yi Roma’yı ziyaret eden uluslararası kitleyle buluşturmanın önemine değindi. Yazgı, Roma’nın tarihsel merkezi Kolezyum’da, insanlık tarihinin önemli aşamalarından birine tanıklık eden Göbeklitepe’nin sergilenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.
Roma’nın ikonik yapısı Kolezyum’un tarihi atmosferinde sergilenen Göbeklitepe eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunuluyor. Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Göbeklitepe’yi Roma’yı ziyaret eden uluslararası kitleyle buluşturmanın önemine değindi. Yazgı, Roma’nın tarihsel merkezi Kolezyum’da, insanlık tarihinin önemli aşamalarından birine tanıklık eden Göbeklitepe’nin sergilenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.
İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, dün Türkiye’de yaşanan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Göbeklitepe sergisi, Roma’nın simgesi haline gelen Kolezyum’da 2 Mart 2025’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Federico Mollicone, dün Türkiye’de yaşanan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Göbeklitepe sergisi, Roma’nın simgesi haline gelen Kolezyum’da 2 Mart 2025’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Açılışın ardından, konuklara Türk ve İtalyan mutfağının çeşitli lezzetleri sunuldu. Göbeklitepe’den getirilen üç eserin birebir taş replikaları ve Karşılama Merkezi’nde gösterilen belgesellerin İtalyanca alt yazılı versiyonları da sergide yer aldı.
Açılışın ardından, konuklara Türk ve İtalyan mutfağının çeşitli lezzetleri sunuldu. Göbeklitepe’den getirilen üç eserin birebir taş replikaları ve Karşılama Merkezi’nde gösterilen belgesellerin İtalyanca alt yazılı versiyonları da sergide yer aldı.
Kültür Komisyonu Başkanı Mollicone, İtalya ve Türkiye’nin bu etkinlikle kültürel diplomasi alanında önemli bir adım attığını belirtti. Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, Kolezyum’da bu sergiyi açmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ve milyonlarca ziyaretçiye ulaşacaklarını söyledi.
Kültür Komisyonu Başkanı Mollicone, İtalya ve Türkiye’nin bu etkinlikle kültürel diplomasi alanında önemli bir adım attığını belirtti. Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, Kolezyum’da bu sergiyi açmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ve milyonlarca ziyaretçiye ulaşacaklarını söyledi.