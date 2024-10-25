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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/otomobil-ilanlarina-yeni-duzenleme-geliyor-1089653018.html
Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor
Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T06:09+0300
2024-10-25T06:09+0300
ekonomi
otomobil
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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme hazırlığı yapılıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini ifade etti. 10-100 bin TL arası cezaHabertürk'ün haberine göre Bakan Yardımcısı Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini söyleyerek, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak" dedi.Gürcan, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yapılan değişiklikle distribütörlere de bazı yükümlülükler getirdiklerini de belirtti. Gürcan, "Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlamaması, fatura tarihinden sonra, taşıt fiyatında artış yapmaması, taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmesi, yetkili satıcının taşıt satışlarını ve kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamaması gibi kuralları devreye aldık. Yine, sektörden gelen taleplere istinaden, yetki belgesi alınması için gerekli olan şartlar arasından iş yeri açma ve çalışma ruhsatını çıkardık ek olarak 1 Mart 2025 tarihine kadar yapılacak yetki belgesi başvurularına lise mezuniyeti şartına muafiyet getirdik" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/eylulde-trafige-kayit-yaptiran-tasit-sayisi-aciklandi-1089514815.html
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otomobil, ilan, düzenleme
otomobil, ilan, düzenleme

Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor

06:09 25.10.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi. Gürcan, "Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak" dedi.
Otomobil ilanlarına yeni düzenleme hazırlığı yapılıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini ifade etti.

10-100 bin TL arası ceza

Habertürk'ün haberine göre Bakan Yardımcısı Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceğini söyleyerek, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Onlar ya bize uyacaklar ya da uymadıkları takdirde her ilan başına 10-100 bin TL arası ceza uygulanacak" dedi.
Gürcan, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yapılan değişiklikle distribütörlere de bazı yükümlülükler getirdiklerini de belirtti. Gürcan, "Yetkili satıcıyı 1 ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlamaması, fatura tarihinden sonra, taşıt fiyatında artış yapmaması, taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmesi, yetkili satıcının taşıt satışlarını ve kampanyalara katılımlarını mal veya hizmet alımı gibi şartlara bağlamaması gibi kuralları devreye aldık. Yine, sektörden gelen taleplere istinaden, yetki belgesi alınması için gerekli olan şartlar arasından iş yeri açma ve çalışma ruhsatını çıkardık ek olarak 1 Mart 2025 tarihine kadar yapılacak yetki belgesi başvurularına lise mezuniyeti şartına muafiyet getirdik" ifadelerini kullandı.
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