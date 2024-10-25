https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/meteoroloji-istanbul-icin-saat-verdi-bircok-il-icin-saganak-ve-kar-yagisi-uyarisi-1089654288.html

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Hava sıcaklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'den... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T07:00+0300

2024-10-25T07:00+0300

2024-10-25T07:00+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre, cumartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Meteoroloji'den 15 il için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 16°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 13°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutluVAN °C, 12°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık

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