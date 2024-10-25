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Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Hava sıcaklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'den... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T07:00+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre, cumartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Meteoroloji'den 15 il için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde hava parçalı bulutlu olacak. İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutluDENİZLİ °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 18°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 16°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 13°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 20°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 17°CAz bulutluVAN °C, 12°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

07:00 25.10.2024
© İHAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Hava sıcaklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'den birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Başta İstanbul olmak üzere 8 ilde sağanak yağış bekleniyor. Ardahan çevrelerinde de kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre, cumartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Meteoroloji'den 15 il için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Pazar günü ise yurdun büyük bölümünde hava parçalı bulutlu olacak.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık
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