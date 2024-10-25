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İstanbul'un simge pastanesi Gezi İstanbul yeniden kapılarını açtı
İstanbul'un simge pastanesi Gezi İstanbul yeniden kapılarını açtı
Sputnik Türkiye
Taksim'de geçen yıl kapılarına kapatan Gezi İstanbul, sessiz bir şekilde yeniden açıldı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T18:49+0300
2024-10-25T18:49+0300
2024-10-25T18:49+0300
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İstanbul'un simge mekanlarından biri olan 1987 yılında açılan ve 2023 yılında kapanan 'Gezi İstanbul Pastanesi' yeniden açıldı. Birkaç hafta önce sessiz sedasız açılan pastanenin çalışanları, işletmecilerinin de aynı olduğunu söyledi. Yalnız bırakıldık diyerek kapanmıştıGezi İstanbul 1987 yılında açılmıştı. Yıllarca Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında hizmet veren işletme geçen yıl sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve 'kitlesinin kendilerini yalnız bıraktığını' belirtmişti. Yapılan açıklamada, "Tüm bu süreçte yaşadığımız hiçbir zorlukta yanımızda olmayan ve onlar için var olduğumuzu zannettiğimiz kitlemizin bizi bizimle baş başa bıraktığını görünce ayrılma zamanımızın geldiğini anladık ve sonlandırdık" sözleriyle veda edilmişti. Pastane, ağustos 2023'de '1987-2023’ diye yazılı siyah bir afişle kapandığını duyurmuştu. Sessiz sedasız açıldıPastane geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldı.
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İstanbul'un simge pastanesi Gezi İstanbul yeniden kapılarını açtı
Taksim'de geçen yıl kapılarına kapatan Gezi İstanbul, sessiz bir şekilde yeniden açıldı.
İstanbul'un simge mekanlarından biri olan 1987 yılında açılan ve 2023 yılında kapanan 'Gezi İstanbul Pastanesi' yeniden açıldı. Birkaç hafta önce sessiz sedasız açılan pastanenin çalışanları, işletmecilerinin de aynı olduğunu söyledi.
Yalnız bırakıldık diyerek kapanmıştı
Gezi İstanbul 1987 yılında açılmıştı. Yıllarca Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında hizmet veren işletme geçen yıl sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve 'kitlesinin kendilerini yalnız bıraktığını' belirtmişti.
Yapılan açıklamada, "Tüm bu süreçte yaşadığımız hiçbir zorlukta yanımızda olmayan ve onlar için var olduğumuzu zannettiğimiz kitlemizin bizi bizimle baş başa bıraktığını görünce ayrılma zamanımızın geldiğini anladık ve sonlandırdık" sözleriyle veda edilmişti. Pastane, ağustos 2023'de '1987-2023’ diye yazılı siyah bir afişle kapandığını duyurmuştu.
Pastane geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldı.