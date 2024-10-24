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Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı
Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı
Sputnik Türkiye
TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 3 TUSAŞ çalışanı Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuğuna uğurlandı.
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Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

22:15 24.10.2024
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TUSAŞ Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri bugün toprağa verildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 3 TUSAŞ çalışanı Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuğuna uğurlandı.
© AA / İsmail KaplanTürk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı. - Sputnik Türkiye
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© AA / İsmail Kaplan
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
© AA / İsmail KaplanTUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı. - Sputnik Türkiye
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© AA / İsmail Kaplan
TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
© AA / İsmail KaplanTUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı. - Sputnik Türkiye
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© AA / İsmail Kaplan
TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun son yolculuklarına uğurlandı.
© AA / İsmail KaplanCenaze namazına TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı.
Cenaze namazına TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / İsmail Kaplan
Cenaze namazına TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı.
© AA / TBMMCenaze namazınaTBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı.
Cenaze namazınaTBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / TBMM
Cenaze namazınaTBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı.
© AA / Erçin ErtürkZahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici, törende zor anlar yaşadı.
Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici, törende zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Erçin Ertürk
Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici, törende zor anlar yaşadı.
© AA / Erçin Ertürk Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenilmişti.
Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenilmişti. - Sputnik Türkiye
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© AA / Erçin Ertürk
Zahide Güçlü Ekici'nin, 14'üncü evlilik yıl dönümü için eşi tarafından gönderilen çiçeği almak üzere yerleşke kapısına geldiği sırada teröristlerin saldırısına uğradığı öğrenilmişti.
© AA / İsmail KaplanSaldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici ve yakınları üzüntü yaşadı.
Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici ve yakınları üzüntü yaşadı. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / İsmail Kaplan
Saldırı sonucu kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesinde vefat eden Ekici, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Zahide Güçlü Ekici'nin eşi Yalçın Ekici ve yakınları üzüntü yaşadı.
© AA / BURAK CAN EKİZOĞLU-AW315310Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. - Sputnik Türkiye
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© AA / BURAK CAN EKİZOĞLU-AW315310
Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
© İHAZahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
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