Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

© AA / İsmail Kaplan Cenaze namazına TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan, Ankara Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri de katıldı.