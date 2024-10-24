https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/ruh-sagligi-hastanesinde-dolandiricilik-iddiasi-sucu-ortaya-cikaran-gorevliye-ruh-sagligi-yerinde-1089645726.html
Ruh sağlığı hastanesinde dolandırıcılık iddiası: Suçu ortaya çıkaran görevliye ‘ruh sağlığı yerinde değil’ damgası
Ruh sağlığı hastanesinde dolandırıcılık iddiası: Suçu ortaya çıkaran görevliye ‘ruh sağlığı yerinde değil’ damgası
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Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi mutemetliği, bordrolarda ücret farkı ödemesinden kaynaklı fazla ödemeleri tespit ederek açığa çıkaran... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T22:43+0300
2024-10-24T22:43+0300
2024-10-24T22:51+0300
türkiye
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sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
metin külünk
ak parti
kemal memişoğlu
ruh sağlığı
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Adana'da hastanede çalışan bir görevlinin yönetimin ödediği bordrolarda fazla ödeme olduğunu fark ederek açığa çıkardığı iddia edildi.Metin Külünk'ten Kemal Memişoğlu'na çağrıAK Partili Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi mutemetliğinin bordrolarda ücret farkı ödemesinden kaynaklı fazla ödemeleri tespit ederek açığa çıkaran çalışanı 'ruh sağlığı yerinde değil' diyerek şikayet ettiği iddiaları için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulundu. AK Partili Metin Külünk ''Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun, Adana’da sağlık alanında olup bitenlere dair dikkat çekilen bu hususlar sonrasında, Adana ile ilgili iddiaların araştırılması için adımlar atacağına ve kimsenin süreci engellemeye yönelik girişimlerine izin vermeden milletin hukukunu koruyacak şekilde bu süreci güçlü bir şekilde takip edeceğine olan inancımız tamdır'' dedi.Yenidoğan Çetesi benzerliği Adana'da yaşanan bu olay akıllara 'Yenidoğan Çetesi' haberlerini getirdi. 2023 yılından beri hastanelerde yeni doğan bebekler üzerinden kazanç sağladığı tespit edilen çete üyeleri Sağlık Bakanlığı'nın başarılı çalışmaları ile çökertilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dmm-duyurdu-turkiyenin-bricse-uyeligi-hindistan-tarafindan-engellendi-iddialari-dogru-degil-1089638961.html
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adana, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, metin külünk, ak parti, kemal memişoğlu, ruh sağlığı, hastalık, rüşvet
adana, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, metin külünk, ak parti, kemal memişoğlu, ruh sağlığı, hastalık, rüşvet
Ruh sağlığı hastanesinde dolandırıcılık iddiası: Suçu ortaya çıkaran görevliye ‘ruh sağlığı yerinde değil’ damgası
22:43 24.10.2024 (güncellendi: 22:51 24.10.2024)
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi mutemetliği, bordrolarda ücret farkı ödemesinden kaynaklı fazla ödemeleri tespit ederek açığa çıkaran çalışanı 'ruh sağlığı yerinde değil' diyerek şikayet ettiği iddia edildi. Olay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Partili Metin Külünk sağlık bakanına çağrıda bulundu.
Adana'da hastanede çalışan bir görevlinin yönetimin ödediği bordrolarda fazla ödeme olduğunu fark ederek açığa çıkardığı iddia edildi.
Metin Külünk'ten Kemal Memişoğlu'na çağrı
AK Partili Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi mutemetliğinin bordrolarda ücret farkı ödemesinden kaynaklı fazla ödemeleri tespit ederek açığa çıkaran çalışanı 'ruh sağlığı yerinde değil' diyerek şikayet ettiği iddiaları için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulundu. AK Partili Metin Külünk ''Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nun, Adana’da sağlık alanında olup bitenlere dair dikkat çekilen bu hususlar sonrasında, Adana ile ilgili iddiaların araştırılması için adımlar atacağına ve kimsenin süreci engellemeye yönelik girişimlerine izin vermeden milletin hukukunu koruyacak şekilde bu süreci güçlü bir şekilde takip edeceğine olan inancımız tamdır'' dedi.
Yenidoğan Çetesi benzerliği
Adana'da yaşanan bu olay akıllara 'Yenidoğan Çetesi' haberlerini getirdi. 2023 yılından beri hastanelerde yeni doğan bebekler üzerinden kazanç sağladığı tespit edilen çete üyeleri Sağlık Bakanlığı'nın başarılı çalışmaları ile çökertilmişti.