https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/iran-cumhurbaskani-bm-guvenlik-konseyi-ve-imf-etkinligini-yitirdi-1089609994.html
İran Cumhurbaşkanı: BM Güvenlik Konseyi ve IMF etkinliğini yitirdi
İran Cumhurbaşkanı: BM Güvenlik Konseyi ve IMF etkinliğini yitirdi
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Güvenlik Konseyi’nin, IMF’nin ve insan hakları örgütlerinin, Batı’nın çalışmalarına müdahalesi nedeniyle etkinliğini... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:39+0300
2024-10-24T12:39+0300
2024-10-24T13:20+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Outreach/BRICS Plus toplantısında yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi’nin, IMF’nin ve insan hakları örgütlerinin, Batı’nın çalışmalarına müdahalesi nedeniyle etkinliğini yitirdiğini belirtti. Pezeşkiyan ayrıca BM’nin Ortadoğu’daki savaşın ateşini söndüremeyeceğini de ifade etti."BM Güvenlik Konseyi, IMF ve insan hakları örgütleri gibi birçok uluslararası yapı ve mekanizma etkinliğini yitirmiş durumda" diyen İran Cumhurbaşkanı, ayrıca BM’nin Ortadoğu’daki savaşın ateşini söndüremeyeceğini de ifade etti.'Yaptırımlar uluslararası barışı tehdit ediyor'Yaptırımların uluslararası barışı tehdit ettiğine, BRICS’in eşit işbirliğine örnek olması gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, “Tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya konması uluslararası barışı tehlikeye attı, birçok kalkınma süreci ABD ve Batılı ülkelerin zorlayıcı ve kısıtlayıcı önlemleri nedeniyle sorunlarla karşılaştı. Bu nedenle BRICS ve BRICS plus işbirliği için şeffaf, adil, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan ilkeleri geliştirmeli ve entegre etmelidir” vurgusunu yaptı.Pezeşkiyan, “Uluslararası yaptırımlar, uluslararası ilişkiler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olup, ülkelerin finans kaynaklarına erişmelerini engellemekte, uluslararası işbirliği süreçlerine aktif olarak katılmalarını zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.
rusya
tataristan
tataristan cumhuriyeti
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rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, 16. brics zirvesi, iran, mesud pezeşkiyan, konuşma
rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, 16. brics zirvesi, iran, mesud pezeşkiyan, konuşma
İran Cumhurbaşkanı: BM Güvenlik Konseyi ve IMF etkinliğini yitirdi
12:39 24.10.2024 (güncellendi: 13:20 24.10.2024)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Güvenlik Konseyi’nin, IMF’nin ve insan hakları örgütlerinin, Batı’nın çalışmalarına müdahalesi nedeniyle etkinliğini yitirdiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Outreach/BRICS Plus toplantısında yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi’nin, IMF’nin ve insan hakları örgütlerinin, Batı’nın çalışmalarına müdahalesi nedeniyle etkinliğini yitirdiğini belirtti. Pezeşkiyan ayrıca BM’nin Ortadoğu’daki savaşın ateşini söndüremeyeceğini de ifade etti.
"BM Güvenlik Konseyi, IMF ve insan hakları örgütleri gibi birçok uluslararası yapı ve mekanizma etkinliğini yitirmiş durumda" diyen İran Cumhurbaşkanı, ayrıca BM’nin Ortadoğu’daki savaşın ateşini söndüremeyeceğini de ifade etti.
Gazze Şeridi’nde ve Lübnan’ın şehirlerinde savaş ateşi hala devam ediyor, uluslararası barış ve güvenliğin itici gücü olan BM Güvenlik Konseyi başkanlığındaki uluslararası kurum ve yapılar ise bu krizin ateşini söndüremiyor.
'Yaptırımlar uluslararası barışı tehdit ediyor'
Yaptırımların uluslararası barışı tehdit ettiğine, BRICS’in eşit işbirliğine örnek olması gerektiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, “Tek taraflı kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya konması uluslararası barışı tehlikeye attı, birçok kalkınma süreci ABD ve Batılı ülkelerin zorlayıcı ve kısıtlayıcı önlemleri nedeniyle sorunlarla karşılaştı. Bu nedenle BRICS ve BRICS plus işbirliği için şeffaf, adil, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan ilkeleri geliştirmeli ve entegre etmelidir” vurgusunu yaptı.
Pezeşkiyan, “Uluslararası yaptırımlar, uluslararası ilişkiler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olup, ülkelerin finans kaynaklarına erişmelerini engellemekte, uluslararası işbirliği süreçlerine aktif olarak katılmalarını zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.