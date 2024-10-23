https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/brics-ulkeleri-hangi-onemli-dogal-kaynaklara-sahip-1089573044.html

BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip?

BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip?

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, BRICS... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:00+0300

2024-10-23T17:00+0300

2024-10-23T17:12+0300

multimedya

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brics zirvesi

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vladimir putin

brics

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BRICS bünyesinde Dünya Ticaret Örgütü'nün sorunlarının ele alınacağı bir istişare mekanizması kuracaklarını anlatan Putin, bunun küresel ekonomide daha adil kurallara dayalı bir ortak tutum sergilemeye yardım edeceğini sözlerine ekledi. Rusya lideri ayrıca 2024 sonu itibarıyla BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 36.7'ye ulaşacağını, G7 ülkelerinin ise yüzde 30 seviyesinde kalacağını belirterek BRICS'in bu alanda G7'yi geçeceğini vurguladı. Sputnik, BRICS üye ülkelerinin sahip olduğu önemli doğal kaynakları gösteren infografiği hazırladı.

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Sputnik Türkiye

infografik, brics zirvesi, dünya ticaret örgütü (dtö), rusya, brics tahıl borsası, vladimir putin, инфографика, brics