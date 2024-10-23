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BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip?
BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip?
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, BRICS... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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BRICS bünyesinde Dünya Ticaret Örgütü'nün sorunlarının ele alınacağı bir istişare mekanizması kuracaklarını anlatan Putin, bunun küresel ekonomide daha adil kurallara dayalı bir ortak tutum sergilemeye yardım edeceğini sözlerine ekledi. Rusya lideri ayrıca 2024 sonu itibarıyla BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 36.7'ye ulaşacağını, G7 ülkelerinin ise yüzde 30 seviyesinde kalacağını belirterek BRICS'in bu alanda G7'yi geçeceğini vurguladı. Sputnik, BRICS üye ülkelerinin sahip olduğu önemli doğal kaynakları gösteren infografiği hazırladı.
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BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip?

17:00 23.10.2024 (güncellendi: 17:12 23.10.2024)
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Rusya lideri Vladimir Putin, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde genişletilmiş toplantıda yaptığı konuşmada, BRICS Tahıl Borsası kurma inisiyatifinin ulusal piyasaları dış etkiler ve spekülasyonlardan korumaya yardımcı olacağını söyledi.
BRICS bünyesinde Dünya Ticaret Örgütü'nün sorunlarının ele alınacağı bir istişare mekanizması kuracaklarını anlatan Putin, bunun küresel ekonomide daha adil kurallara dayalı bir ortak tutum sergilemeye yardım edeceğini sözlerine ekledi. Rusya lideri ayrıca 2024 sonu itibarıyla BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki payının yüzde 36.7'ye ulaşacağını, G7 ülkelerinin ise yüzde 30 seviyesinde kalacağını belirterek BRICS'in bu alanda G7'yi geçeceğini vurguladı.
Sputnik, BRICS üye ülkelerinin sahip olduğu önemli doğal kaynakları gösteren infografiği hazırladı.
BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip? - Sputnik Türkiye
BRICS ülkeleri hangi önemli doğal kaynaklara sahip? - Sputnik Türkiye
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