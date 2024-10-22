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Kazan Belediye Başkanı: BRICS Zirvesi’nin üst düzey konukları, şehrimize bakarak günümüz Rusya’sını değerlendirecek
Kazan Belediye Başkanı: BRICS Zirvesi’nin üst düzey konukları, şehrimize bakarak günümüz Rusya’sını değerlendirecek
Sputnik Türkiye
Kazan Belediye Başkanı Metşin, BRICS ve partner ülkelerden üst düzey konukların günümüz Rusya’sı ile ilgili değerlendirmelerini Kazan’a bakarak yapacaklarını... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın Belediye Başkanı İlsur Metşin, Sputnik'e demecinde BRICS ve partner ülkelerden üst düzey konukların günümüz Rusya’sı ile ilgili değerlendirmelerini Kazan’a bakarak yapacaklarını belirtti ve kentin BRICS Zirvesi’ne yüzde 100 hazır olduğunu vurguladı.BRICS tarihinde şimdiye kadar bu kapsamda bir etkinlik yaşanmadığını söyleyen Metşin, “Katılımcılar arasında sadece BRICS üyeleri değil, aynı zamanda dikte ve şantajın olmadığı adil, çok kutuplu bir dünya düzeni fikrine ve samimi karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere önem veren diğer devletler de var” diye konuştu.Kazan Belediye Başkanı, “BRICS ve partner ülkelerin yöneticileri bugünün Rusya’sını Kazan’a bakarak değerlendirecek, bu nedenle tüm bu ayları şehrimize düşen en yüksek sorumluluk duygusuyla geçiriyoruz. Zirvenin süreceği üç gün boyunca tüm dünyanın gözü Kazan’da olacak. Ve bizim görevimiz ülkenin bize olan güvenini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’in güvenini haklı çıkarmaktır. Bugün şunu emin olarak söyleyebilirim: Kazan, BRICS Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya yüzde 100 hazırdır” vurgusunu yaptı.2024 yılının büyük bir merakla beklenen en önemli jeopolitik etkinliği olan 16. BRICS Zirvesi’nde, 22’si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülke temsil edilecek. Kazan’da bugün başlayan BRICS Zirvesi, 24 Ekim’de sona erecek.
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rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, belediye başkanı, brics, brics zirvesi
rusya, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, belediye başkanı, brics, brics zirvesi

Kazan Belediye Başkanı: BRICS Zirvesi’nin üst düzey konukları, şehrimize bakarak günümüz Rusya’sını değerlendirecek

13:12 22.10.2024 (güncellendi: 13:32 22.10.2024)
© Sputnik / Максим БогодвидKazan
Kazan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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Kazan Belediye Başkanı Metşin, BRICS ve partner ülkelerden üst düzey konukların günümüz Rusya’sı ile ilgili değerlendirmelerini Kazan’a bakarak yapacaklarını belirtti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın Belediye Başkanı İlsur Metşin, Sputnik'e demecinde BRICS ve partner ülkelerden üst düzey konukların günümüz Rusya’sı ile ilgili değerlendirmelerini Kazan’a bakarak yapacaklarını belirtti ve kentin BRICS Zirvesi’ne yüzde 100 hazır olduğunu vurguladı.
BRICS tarihinde şimdiye kadar bu kapsamda bir etkinlik yaşanmadığını söyleyen Metşin, “Katılımcılar arasında sadece BRICS üyeleri değil, aynı zamanda dikte ve şantajın olmadığı adil, çok kutuplu bir dünya düzeni fikrine ve samimi karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere önem veren diğer devletler de var” diye konuştu.
Kazan Belediye Başkanı, “BRICS ve partner ülkelerin yöneticileri bugünün Rusya’sını Kazan’a bakarak değerlendirecek, bu nedenle tüm bu ayları şehrimize düşen en yüksek sorumluluk duygusuyla geçiriyoruz. Zirvenin süreceği üç gün boyunca tüm dünyanın gözü Kazan’da olacak. Ve bizim görevimiz ülkenin bize olan güvenini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’in güvenini haklı çıkarmaktır. Bugün şunu emin olarak söyleyebilirim: Kazan, BRICS Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya yüzde 100 hazırdır” vurgusunu yaptı.
2024 yılının büyük bir merakla beklenen en önemli jeopolitik etkinliği olan 16. BRICS Zirvesi’nde, 22’si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülke temsil edilecek. Kazan’da bugün başlayan BRICS Zirvesi, 24 Ekim’de sona erecek.
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