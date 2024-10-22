https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hayatlarinin-tatili-cehenneme-dondu-bin-uzerinde-turist-enfeksiyon-kapti-adaya-dava-acti-1089524566.html

'Hayatlarının tatili cehenneme' döndü: Binin üzerinde turist enfeksiyon kaptı, Ada'ya dava açtı

'Hayatlarının tatili cehenneme' döndü: Binin üzerinde turist enfeksiyon kaptı, Ada'ya dava açtı

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli bir seyahat acentesini kullanarak rezervasyon yapan bin 100 turist, gittikleri adada 'servis edilen yemeklerden' dolayı bakteriyel... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T13:16+0300

2024-10-22T13:16+0300

2024-10-22T13:17+0300

dünya

afrika

cape verde

turist

tatil

rezervasyon

seyahat acentesi

dava

gıda zehirlenmesi

bakteriyel enfeksiyon

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Son üç yılda Afrika'da bulunan Cape Verde adasını ziyaret eden bin yüz turistin ölümcül bakteriyel enfeksiyonlarına yakalandığı ortaya çıktı.İngiltere merkezli bir seyahat acentesi ile tatil rezervasyonu yapan binin üzerinde turistin, adada ciddi mide hastalıklarına yakalandıkları ve seyahat ettikleri havayollarına ve acenteye dava açtıkları bildirildi.Adanın dört bir yanındaki yedi farklı otelde konaklayan turistlere, E.coli, salmonella, Shigella gibi gıda zehirlenmesine ve ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara neden olan bakterilerin bulaştığı kaydedildi.'Rüya tatillerinin cehenneme dönüştüğünü' bildiren turistler, adada servis edilen yemeklerin açıkta bekletildiğini ve öğlen sunulan yemeklerin bazılarının akşam tekrar servis edildiğini iddia ediyor. 3 yıl içerisinde adada tatil yapan bin 100 kişinin mide bulantısı, ishal, kusma gibi semptomlarla hastalandıkları bildirilirdi. Sayıları gittikçe artan mağdurlar, acenteye dava açmaya devam ediyor.

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afrika, cape verde, turist, tatil, rezervasyon, seyahat acentesi, dava, gıda zehirlenmesi, bakteriyel enfeksiyon, enfeksiyon, salmonella bakterisi, escherichia coli