'Hayatlarının tatili cehenneme' döndü: Binin üzerinde turist enfeksiyon kaptı, Ada'ya dava açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktor obezite ameliyatında
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
14:26
8 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:22
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hayatlarinin-tatili-cehenneme-dondu-bin-uzerinde-turist-enfeksiyon-kapti-adaya-dava-acti-1089524566.html
'Hayatlarının tatili cehenneme' döndü: Binin üzerinde turist enfeksiyon kaptı, Ada'ya dava açtı
'Hayatlarının tatili cehenneme' döndü: Binin üzerinde turist enfeksiyon kaptı, Ada'ya dava açtı
Sputnik Türkiye
İngiltere merkezli bir seyahat acentesini kullanarak rezervasyon yapan bin 100 turist, gittikleri adada 'servis edilen yemeklerden' dolayı bakteriyel... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:16+0300
2024-10-22T13:17+0300
dünya
afrika
cape verde
turist
tatil
rezervasyon
seyahat acentesi
dava
gıda zehirlenmesi
bakteriyel enfeksiyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/04/1042586520_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b3aa0e1df8e47cf359dff99a2eff9f15.jpg
Son üç yılda Afrika'da bulunan Cape Verde adasını ziyaret eden bin yüz turistin ölümcül bakteriyel enfeksiyonlarına yakalandığı ortaya çıktı.İngiltere merkezli bir seyahat acentesi ile tatil rezervasyonu yapan binin üzerinde turistin, adada ciddi mide hastalıklarına yakalandıkları ve seyahat ettikleri havayollarına ve acenteye dava açtıkları bildirildi.Adanın dört bir yanındaki yedi farklı otelde konaklayan turistlere, E.coli, salmonella, Shigella gibi gıda zehirlenmesine ve ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara neden olan bakterilerin bulaştığı kaydedildi.'Rüya tatillerinin cehenneme dönüştüğünü' bildiren turistler, adada servis edilen yemeklerin açıkta bekletildiğini ve öğlen sunulan yemeklerin bazılarının akşam tekrar servis edildiğini iddia ediyor. 3 yıl içerisinde adada tatil yapan bin 100 kişinin mide bulantısı, ishal, kusma gibi semptomlarla hastalandıkları bildirilirdi. Sayıları gittikçe artan mağdurlar, acenteye dava açmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/dunyanin-bu-zamana-kadar-yasamis-en-zengin-nesli-belli-oldu-refah-seviyelerine-kimse-erisemeyecek-1089518658.html
cape verde
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/04/1042586520_158:0:1598:1080_1920x0_80_0_0_4650e8b8bc9b987cab64333a0e7e8488.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, cape verde, turist, tatil, rezervasyon, seyahat acentesi, dava, gıda zehirlenmesi, bakteriyel enfeksiyon, enfeksiyon, salmonella bakterisi, escherichia coli
afrika, cape verde, turist, tatil, rezervasyon, seyahat acentesi, dava, gıda zehirlenmesi, bakteriyel enfeksiyon, enfeksiyon, salmonella bakterisi, escherichia coli

'Hayatlarının tatili cehenneme' döndü: Binin üzerinde turist enfeksiyon kaptı, Ada'ya dava açtı

13:16 22.10.2024 (güncellendi: 13:17 22.10.2024)
© Fotoğraf : Pixabay / 12019Dünyanın en güzel dağ gölleri
Dünyanın en güzel dağ gölleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Fotoğraf : Pixabay / 12019
Abone ol
İngiltere merkezli bir seyahat acentesini kullanarak rezervasyon yapan bin 100 turist, gittikleri adada 'servis edilen yemeklerden' dolayı bakteriyel enfeksiyona yakalandı. 3 yıldır aynı acenteyi kullanarak tatil yapan turistlerin aynı nedenlerden şikayetçi olması üzerine acente ve havayollarına dava açıldı.
Son üç yılda Afrika'da bulunan Cape Verde adasını ziyaret eden bin yüz turistin ölümcül bakteriyel enfeksiyonlarına yakalandığı ortaya çıktı.
İngiltere merkezli bir seyahat acentesi ile tatil rezervasyonu yapan binin üzerinde turistin, adada ciddi mide hastalıklarına yakalandıkları ve seyahat ettikleri havayollarına ve acenteye dava açtıkları bildirildi.
Adanın dört bir yanındaki yedi farklı otelde konaklayan turistlere, E.coli, salmonella, Shigella gibi gıda zehirlenmesine ve ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara neden olan bakterilerin bulaştığı kaydedildi.
'Rüya tatillerinin cehenneme dönüştüğünü' bildiren turistler, adada servis edilen yemeklerin açıkta bekletildiğini ve öğlen sunulan yemeklerin bazılarının akşam tekrar servis edildiğini iddia ediyor. 3 yıl içerisinde adada tatil yapan bin 100 kişinin mide bulantısı, ishal, kusma gibi semptomlarla hastalandıkları bildirilirdi. Sayıları gittikçe artan mağdurlar, acenteye dava açmaya devam ediyor.
Gizemi çözülemiyor, paha biçilemiyor: 10 kayıp hazineden biri Türkiye'de olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
YAŞAM
Dünya'nın bu zamana kadar yaşamış 'en zengin nesli' belli oldu: 'Refah seviyelerine kimse erişemeyecek'
11:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала