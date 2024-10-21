https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/yeni-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-turk-is-genel-baskani-atalaydan-aciklama-1089468666.html

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan açıklama

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Asgari ücretin 2025'te ne kadar olacağıyla ilgili çeşitli tahminler geliyor. Gözler, yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının yapılacağı... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T07:09+0300

2024-10-21T07:09+0300

2024-10-21T07:18+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

ergün atalay

maaş farkı

emekli maaşı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. Komisyon, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleyecek. 2025 asgari ücret zammı öncesinde zam olasılıkları çalışan milyonların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 49,11 oranında zam yapılan asgari ücrete bu yıl yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yeni asgari ücret açıklaması geldi.Aralık ayında asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını anımsatan Atalay, "Orada 4 de işçi olacak. Orada ne karar alıyorlarsa harfiyen ona uyacağız. Geçen yıl geldiler, '18 bin olsun, yılda iki kez olsun', dediler, aynısını ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk. Aynısını bu yıl yapacağız. Onlar ne karar alırsa o karara harfiyen uyacağız" ifadelerini kullandı.Emekli aylıkları arasında yüzde 30-35'lik farkAtalay, 2024 yılında emekli olan ya da olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların emekli aylıkları arasında yüzde 30-35 düzeyinde fark oluşacağına dikkati çekerek, "Bu farkı kabul etmek mümkün değil. Bundan çok sayıda işçi etkileniyor. Savunma sanayinde, enerji, kara yollarında tecrübeli bu işçileri emekli ederseniz, silah da yapamazsınız, enerjiyle ilgili çalışmalar da yapamazsınız" dedi.Asgari ücret ne kadar olacak?Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/asgari-ucret-2025-zammi-icin-son-tahminler-geldi-ezber-bozan-beklenti-paylasildi-masadaki-rakamlar-1089101083.html

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