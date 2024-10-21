https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/iran-disisleri-bakanligi-rusyanin-brics-donem-baskanligi-cok-sey-vaat-ediyor-1089493765.html

İran Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı çok şey vaat ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı çok şey vaat ediyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bagai, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının grubun gelişimi açısından çok şey vaat ettiğini belirtti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

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iran dışişleri bakanlığı

ismail bagai

tahran

moskova

brics

israil

gazze

lübnan

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Göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagai, Sputnik muhabirinin Tahran'ın Rusya ve BRICS ile ilişkilere dair sorusunu yanıtladı.Bagai, Rusya'nın dönem başkanlığının BRICS'in gelişimi açısından çok umut verici olabileceğinin altını çizdi.İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da aktif olarak gelişeceği umudunu dile getiren Bagai, "Rusya, İran'ın iyi bir dostu ve gelecekte ilişkilerimizin daha da aktif şekilde gelişeceğini çok umuyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ile İsrail arasındaki olası müzakereler için arabuluculuğa hazır olduğunu açıklamasını da değerlendiren Bagai, "İran, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki suçlarını önleyebilecek her türlü arabuluculuk çabasını, özellikle de bu Rusya gibi dost ülkeden geliyorsa, memnuniyetle karşılar" yanıtını verdi.Bagai, İran'ın bölgedeki çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasına olan bağlılığını koruduğunun da altını çizdi.

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moskova

israil

gazze

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iran, iran dışişleri bakanlığı, ismail bagai, tahran, moskova, brics, israil, gazze, lübnan, diplomatik çözüm