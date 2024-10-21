Abdulkadir Selvi: İbrahim Kalın’ı teröristlere yedirmeyiz

"Sosyal medyasında bu şekilde birçok ismin fotoğrafı yer alıyor. Ama içlerinden biri özellikle servis ediliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’la olan kare özellikle servis ediliyor. İbrahim Kalın ve MİT, bu fotoğraf üzerinden linç edilmeye çalışılıyor. Fotoğrafın hikâyesini araştırdım. İbrahim Kalın, MİT Başkanı olmadan çok önce çekilmiş. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olduğu dönemde. MİT Başkanı olarak çekilmemiş. Zaten MİT Başkanı’nın yanına yaklaşması da mümkün değil. Herkese açık bir etkinlikte İbrahim Kalın’ın yanına sokulmuş, o da fotoğraf çektirmek isteyen diğer insanlar gibi onu kırmamış. Kim olduğunu bilmez, görse hatırlamaz. Ama birileri sosyal medyadan İbrahim Kalın aleyhine bir kampanya başlattı. ‘Yenidoğan Çetesi’nin yaptıklarını bir kenara bıraktı, katledilen 12 çocukla ilgili tartışmayı unutup MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı hedefe koydu. Bu işi kim yaptı diye inceledim. Soyal medya hesaplarına baktım. Arkasından firari FETÖ’cü hesaplar çıktı. Ülkelerine ihanet edip yurtdışına kaçan FETÖ’cüler, İbrahim Kalın’la ve MİT’le olan hesaplarını görmek için bir fotoğraf karesini kullanmaya çalışıyorlar. MİT kimle mücadele ediyorsa, onlar bir şer ittifakı oluşturuyorlar. MİT, FETÖ’yle mücadele ediyor. Yurtdışından paketleyip, paketleyip getiriyor. MİT, PKK ile mücadele ediyor. Her gün Irak ve Suriye’de bir PKK’lı etkisiz hale getiriliyor. MİT, DEAŞ’la mücadele ediyor. MİT, Mossad ajanlarını tespit edip kulağından tuttuğu gibi yargıya teslim ediyor. MİT’le ilgili ya da İbrahim Kalın’la ilgili bir şey oldu mu bunlar bir araya gelip bir şer ekseni oluşturuyorlar. Ondan sonra sosyal medyadan linç kampanyasına soyunuyorlar. Bu arada yenidoğan çetesiyle ilgili soruşturmada MİT de devrede. Çetenin başka bağlantıları, olayın başka organize örgütlerle bağlantısı var mı? Uluslararası örgütlerle işbirlikleri söz konusu mu? MİT de bu yönünü araştırıyor"