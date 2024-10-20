https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/suriye-devlet-baskani-bessar-esad-samda-urdun-disisleri-bakani-ile-bir-araya-geldi-1089460445.html

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Ürdün Dışişleri Bakanı Şam'da görüşme gerçekleştirdi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T16:57+0300

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Esad ile Safedi görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü gibi önemli konular ele alındı.Safedi, Kral 2. Abdullah’ın bir dizi ikili ve bölgesel konuyla ilgili sözlü mesajlarını Esad’a iletti.Görüşmede, mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönüşü için yürütülen çalışmalara devam edildiği ve bunun sağlanabilmesi için güvenli bir ortam oluşturulmasının önemi vurgulandı.Safedi, Suriye iç savaşının 2011’de başlamasının ardından 15 Şubat 2023’te Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle bu ülkeye ilk kez resmi temaslarda bulunmuştu.

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