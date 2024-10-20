https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/suriye-devlet-baskani-bessar-esad-samda-urdun-disisleri-bakani-ile-bir-araya-geldi-1089460445.html
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Ürdün Dışişleri Bakanı Şam'da görüşme gerçekleştirdi. 20.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-20T16:57+0300
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Esad ile Safedi görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü gibi önemli konular ele alındı.Safedi, Kral 2. Abdullah’ın bir dizi ikili ve bölgesel konuyla ilgili sözlü mesajlarını Esad’a iletti.Görüşmede, mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönüşü için yürütülen çalışmalara devam edildiği ve bunun sağlanabilmesi için güvenli bir ortam oluşturulmasının önemi vurgulandı.Safedi, Suriye iç savaşının 2011’de başlamasının ardından 15 Şubat 2023’te Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle bu ülkeye ilk kez resmi temaslarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/iran-disisleri-bakani-arakci-suriye-devlet-baskani-esad-ile-gorustu-1088861367.html
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ürdün, suriye, şam, şam büyükelçiliği, dışişleri, dışişleri bakanlığı, mülteci anlaşması, mülteci
ürdün, suriye, şam, şam büyükelçiliği, dışişleri, dışişleri bakanlığı, mülteci anlaşması, mülteci
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile Ürdün Dışişleri Bakanı Şam'da görüşme gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Esad ile Safedi görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü gibi önemli konular ele alındı.
Safedi, Kral 2. Abdullah’ın bir dizi ikili ve bölgesel konuyla ilgili sözlü mesajlarını Esad’a iletti.
Görüşmede, mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönüşü için yürütülen çalışmalara devam edildiği ve bunun sağlanabilmesi için güvenli bir ortam oluşturulmasının önemi vurgulandı.
Safedi, Suriye iç savaşının 2011’de başlamasının ardından 15 Şubat 2023’te Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle bu ülkeye ilk kez resmi temaslarda bulunmuştu.