https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/tuncelide-sonhabar-renkleriyle-birlesen-kar-goruntuleri-guzel-goruntuler-ortaya-cikardi--1089423817.html
Tunceli'de sonhabar renkleriyle birleşen kar görüntüleri gözalıcı görüntüler ortaya çıkardı
Tunceli'de sonhabar renkleriyle birleşen kar görüntüleri gözalıcı görüntüler ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Tunceli'de karın yağmasıyla birlikte dağların zirveleri sonbahar renkleri ile birleşerek güzel görüntüler ortaya çıkardı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T10:53+0300
2024-10-19T10:53+0300
2024-10-19T10:53+0300
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Tunceli'de dağların zirvesine kar yağmasıyla birlikte fotoğrafçılar bölgeye akın etti.
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tunceli, dağ, kar, kar yağışı, фото, sonbahar, kış
tunceli, dağ, kar, kar yağışı, фото, sonbahar, kış
Tunceli'de sonhabar renkleriyle birleşen kar görüntüleri gözalıcı görüntüler ortaya çıkardı
Tunceli'de karın yağmasıyla birlikte dağların zirveleri sonbahar renkleri ile birleşerek güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Tunceli'de dağların zirvesine kar yağmasıyla birlikte fotoğrafçılar bölgeye akın etti.
© Sidar Can Eren
Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.
© Sidar Can Eren
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
© Sidar Can Eren
Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
© Sidar Can Eren
Karlı dağın fotoğrafları ortaya güzel görüntüler çıkarttı. Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.
Karlı dağın fotoğrafları ortaya güzel görüntüler çıkarttı. Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.
© Sidar Can Eren
Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.
Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.