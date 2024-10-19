https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/muglada-korkutan-yangin-ruzgarin-etkisiyle-buyudu-mudahale-suruyor-1089442795.html

Muğla'da korkutan yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü, müdahale sürüyor

Muğla'da korkutan yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü, müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Muğla Menteşe'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sarp arazide ekiplerin müdahalesi sürüyor. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T17:03+0300

2024-10-19T17:03+0300

2024-10-19T17:03+0300

yaşam

muğla

muğla valiliği

orman yangını

yangın söndürme

yangın helikopteri

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Muğla Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale etti.Gün boyu devam eden müdahale sonucu yangın kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide etkisini sürdürüyor. Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına müdahale eden hava ve kara ekip sayısının artırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Sputnik Türkiye

muğla, muğla valiliği, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri