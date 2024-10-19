https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/muglada-korkutan-yangin-ruzgarin-etkisiyle-buyudu-mudahale-suruyor-1089442795.html
Muğla'da korkutan yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü, müdahale sürüyor
Muğla'da korkutan yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü, müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Muğla Menteşe'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sarp arazide ekiplerin müdahalesi sürüyor. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T17:03+0300
2024-10-19T17:03+0300
2024-10-19T17:03+0300
yaşam
muğla
muğla valiliği
orman yangını
yangın söndürme
yangın helikopteri
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Muğla Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale etti.Gün boyu devam eden müdahale sonucu yangın kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide etkisini sürdürüyor. Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına müdahale eden hava ve kara ekip sayısının artırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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muğla, muğla valiliği, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri
muğla, muğla valiliği, orman yangını, yangın söndürme, yangın helikopteri
Muğla'da korkutan yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüdü, müdahale sürüyor
Muğla Menteşe'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sarp arazide ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Muğla Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale etti.
Gün boyu devam eden müdahale sonucu yangın kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide etkisini sürdürüyor. Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına müdahale eden hava ve kara ekip sayısının artırıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ormanlarımızı alevlerden korumak için var gücümüzle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 8 uçak 16 helikopter, 91 arazöz ve su tankeri, 94 müdahale aracı, 28 iş makinesi, 1 deniz aracı, 623 personelimizle Menteşe'de meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan aralıksız müdahale ediyoruz."