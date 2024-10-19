https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/julian-assangein-babasi-john-shipton-moskovada-1089451085.html

Julian Assange'ın babası John Shipton Moskova'da

Julian Assange'ın babası John Shipton Moskova'da

Sputnik Türkiye

Julian Assange'ın babası ve Avustralya'nın artık feshedilmiş olan Wikileaks Partisi'nin kurucusu John Shipton, BRICS Gazeteciler Birliği eş başkanı, insan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T23:23+0300

2024-10-19T23:23+0300

2024-10-19T23:23+0300

dünya

julian assange

john shipton

rusya

moskova

ziyaret

mira terada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089450865_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_da04d91ecfae596449df665945cbe31a.jpg

Julian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun özgürlüğünün önde gelen savunucularından biri olmuş ve Assange'ın serbest bırakılması için yürütülen uluslararası kampanyada kilit bir rol oynamıştı.Assange'ın tutuklanıp hapse atılmasından bu yana Shipton, Assange'ın davası hakkında farkındalık yaratmak için dünyayı dolaşarak diplomatlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve aktivistlerle bir araya gelmişti.Bilhassa Assange'ın yargılanmasının basın özgürlüğü üzerindeki etkileri konusunda sesini yükseltmiş ve ABD hükümetinin WikiLeaks'in gizli belgeleri yayımlamasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle oğlunu iade etme çabalarını sık sık eleştirmişti.Shipton'ın kamusal aktivizmi, Assange'a destek toplamak için etkinlikler düzenlemeyi, mitinglere katılmayı ve konferanslarda konuşmayı içeriyordu.Kamuoyunu harekete geçirmek için diğer aile üyeleri ve pek çok gibi grupla yakın işbirliği içinde çalışan Shipton'ın bu ilk Moskova ziyareti oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/wikileaksin-kurucusu-assange-casusluk-sucunu-kabul-etti-1085231701.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

julian assange, john shipton, rusya, moskova, ziyaret, mira terada