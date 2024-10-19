https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/julian-assangein-babasi-john-shipton-moskovada-1089451085.html
Julian Assange'ın babası John Shipton Moskova'da
Julian Assange'ın babası John Shipton Moskova'da
Sputnik Türkiye
Julian Assange'ın babası ve Avustralya'nın artık feshedilmiş olan Wikileaks Partisi'nin kurucusu John Shipton, BRICS Gazeteciler Birliği eş başkanı, insan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T23:23+0300
2024-10-19T23:23+0300
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Julian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun özgürlüğünün önde gelen savunucularından biri olmuş ve Assange'ın serbest bırakılması için yürütülen uluslararası kampanyada kilit bir rol oynamıştı.Assange'ın tutuklanıp hapse atılmasından bu yana Shipton, Assange'ın davası hakkında farkındalık yaratmak için dünyayı dolaşarak diplomatlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve aktivistlerle bir araya gelmişti.Bilhassa Assange'ın yargılanmasının basın özgürlüğü üzerindeki etkileri konusunda sesini yükseltmiş ve ABD hükümetinin WikiLeaks'in gizli belgeleri yayımlamasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle oğlunu iade etme çabalarını sık sık eleştirmişti.Shipton'ın kamusal aktivizmi, Assange'a destek toplamak için etkinlikler düzenlemeyi, mitinglere katılmayı ve konferanslarda konuşmayı içeriyordu.Kamuoyunu harekete geçirmek için diğer aile üyeleri ve pek çok gibi grupla yakın işbirliği içinde çalışan Shipton'ın bu ilk Moskova ziyareti oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/wikileaksin-kurucusu-assange-casusluk-sucunu-kabul-etti-1085231701.html
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julian assange, john shipton, rusya, moskova, ziyaret, mira terada
julian assange, john shipton, rusya, moskova, ziyaret, mira terada
Julian Assange'ın babası John Shipton Moskova'da
Julian Assange'ın babası ve Avustralya'nın artık feshedilmiş olan Wikileaks Partisi'nin kurucusu John Shipton, BRICS Gazeteciler Birliği eş başkanı, insan hakları savunucusu ve yayıncı Mira Terada'nın davetlisi olarak Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Julian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun özgürlüğünün önde gelen savunucularından biri olmuş ve Assange'ın serbest bırakılması için yürütülen uluslararası kampanyada kilit bir rol oynamıştı.
Assange'ın tutuklanıp hapse atılmasından bu yana Shipton, Assange'ın davası hakkında farkındalık yaratmak için dünyayı dolaşarak diplomatlar, siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve aktivistlerle bir araya gelmişti.
Bilhassa Assange'ın yargılanmasının basın özgürlüğü üzerindeki etkileri konusunda sesini yükseltmiş ve ABD hükümetinin WikiLeaks'in gizli belgeleri yayımlamasıyla ilgili suçlamalar nedeniyle oğlunu iade etme çabalarını sık sık eleştirmişti.
Shipton'ın kamusal aktivizmi, Assange'a destek toplamak için etkinlikler düzenlemeyi, mitinglere katılmayı ve konferanslarda konuşmayı içeriyordu.
Kamuoyunu harekete geçirmek için diğer aile üyeleri ve pek çok gibi grupla yakın işbirliği içinde çalışan Shipton'ın bu ilk Moskova ziyareti oldu.