https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/gibden-sahte-vergi-borcunuz-var-uyarisi-e-postalara-dikkat-edin-1089426244.html

GİB'den sahte 'vergi borcunuz var' uyarısı: 'E-postalara dikkat edin'

GİB'den sahte 'vergi borcunuz var' uyarısı: 'E-postalara dikkat edin'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyardı. 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T11:47+0300

2024-10-19T11:47+0300

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ekonomi

vergi

vergi borcu

gelir idaresi başkanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, sahte vergi borcunuz var e-postalarına karşı uyarı yer aldı. Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkatBu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

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vergi, vergi borcu, gelir idaresi başkanlığı