https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/artvinde-sonbaharin-essiz-manzaralari-gorenleri-hayran-birakiyor-1089444039.html
Artvin'de sonbaharın eşsiz manzaraları görenleri hayran bırakıyor
Artvin'de sonbaharın eşsiz manzaraları görenleri hayran bırakıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin'den sonbahar görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olan... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T18:21+0300
2024-10-19T18:21+0300
2024-10-19T18:21+0300
multimedya
fotoğraf
türkiye
artvin
doğal güzellik
orman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089439725_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ff1e52309f2c37c9ca80956be2c446b3.jpg
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089439725_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ac61d6172a3dd6792cd60626fb9ee613.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fotoğraf, türkiye, artvin, doğal güzellik, orman, фото
fotoğraf, türkiye, artvin, doğal güzellik, orman, фото
Artvin'de sonbaharın eşsiz manzaraları görenleri hayran bırakıyor
Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin'den sonbahar görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olan şehrin, doğal manzaralarıyla da dikkat çeker.
© AA
Artvin, dağlık bir alanda Çoruh Vadisi'nin sol yamacında meyilli bir araziye kurulmuştur.
Artvin, dağlık bir alanda Çoruh Vadisi'nin sol yamacında meyilli bir araziye kurulmuştur.
© AA
Tüm yıl boyunca yağışın etkili olduğu Artvin'de, kışları ılıman iklim görülür.
Tüm yıl boyunca yağışın etkili olduğu Artvin'de, kışları ılıman iklim görülür.
© AA
Doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliğiyle de birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çeker.
Doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginlikleri ve kültürel çeşitliliğiyle de birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çeker.
© AA
Şehrin, ormanlarla kaplı dağlık araziler ve verimli vadilerin bulunduğu bir alandadır.
Şehrin, ormanlarla kaplı dağlık araziler ve verimli vadilerin bulunduğu bir alandadır.
© AA
Artvin ormanlarında genellikle ladin, göknar, sarıçam, kayın, porsuk gibi yirminin üzerinde ağaç türleri bulunur.
Artvin ormanlarında genellikle ladin, göknar, sarıçam, kayın, porsuk gibi yirminin üzerinde ağaç türleri bulunur.
© AA
Görülmesi gereken yerler arasında Borçka Karagöl, Macahel Biosfer Rezervi, Artvin Kalesi, Mençuna Şelalesi gibi turistik bölgeler sayılabilir
Görülmesi gereken yerler arasında Borçka Karagöl, Macahel Biosfer Rezervi, Artvin Kalesi, Mençuna Şelalesi gibi turistik bölgeler sayılabilir
© AA
Artvin, doğa yürüyüşleri ve trekking, rafting ve soğa sporları yaparak unutulmaz bir deneyim yaşayabileceğiniz bir bölgedir.
Artvin, doğa yürüyüşleri ve trekking, rafting ve soğa sporları yaparak unutulmaz bir deneyim yaşayabileceğiniz bir bölgedir.