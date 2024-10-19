Artvin'de sonbaharın eşsiz manzaraları görenleri hayran bırakıyor

Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin'den sonbahar görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olan şehrin, doğal manzaralarıyla da dikkat çeker.