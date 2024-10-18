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Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sivas, Tokat, Kastamonu, Çankarı, Bolu'nun yüksek... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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kar yağışı başladı mı, kar yağışı hangi illerde bekleniyor, kar yağışı olan iller, kar yağışı ne zaman başlıyor, meteoroloji kar yağışı uyarısı, meteoroloji kar haberi, kar yağışı, hava, istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı

Soğuk hava etkisini gösterdi: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı başladı

11:14 18.10.2024 (güncellendi: 11:17 18.10.2024)
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Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sivas, Tokat, Kastamonu, Çankarı, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Erzurum'un şehir merkezine mevsimin ilk karı ise erken yağdı. Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk hava 3 gün daha etkili olacak.
© AA

Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oldu?

Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü&#x27;nden bugün için de kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oldu? - Sputnik Türkiye
1/6
© AA

Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oldu?

© AA / Tevhid Furkan Nehri

Erzurumşehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

Erzurumşehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Tevhid Furkan Nehri

Erzurumşehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.

© AA / Erkut Aymak

Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerinikaryağışına bıraktı.

Karyağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.

Yüksek kesimde bulunanlarkarnedeniyle yaylalardan inmeye başladı.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerinikaryağışına bıraktı.Karyağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.Yüksek kesimde bulunanlarkarnedeniyle yaylalardan inmeye başladı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Erkut Aymak

Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerinikaryağışına bıraktı.

Karyağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.

Yüksek kesimde bulunanlarkarnedeniyle yaylalardan inmeye başladı.

© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ-AW309187

Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.

Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ-AW309187

Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.

© İHA / Semih Yüksel

Kastamonu'nun yüksek kesimlerindekaryağışıetkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerindekaryağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayankara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde dekaryağışıetkili oldu.

Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar dakaryağışıile beyaza büründü.

Kastamonu&#x27;nun yüksek kesimlerindekaryağışıetkili oldu.Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerindekaryağdı.Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayankara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi&#x27;nde dekaryağışıetkili oldu.Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar dakaryağışıile beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / Semih Yüksel

Kastamonu'nun yüksek kesimlerindekaryağışıetkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerindekaryağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayankara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde dekaryağışıetkili oldu.

Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar dakaryağışıile beyaza büründü.

© İsmet Kandemir

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalardakara dönüştü.

KaçkarDağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

- Bayburt

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerinikara bıraktı.

Aralıklarla devam edenkaryağışısonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

Rize&#x27;de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalardakara dönüştü.KaçkarDağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.- BayburtBayburt&#x27;ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerinikara bıraktı.Aralıklarla devam edenkaryağışısonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı&#x27;nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
6/6
© İsmet Kandemir

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalardakara dönüştü.

KaçkarDağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

- Bayburt

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerinikara bıraktı.

Aralıklarla devam edenkaryağışısonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

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