Soğuk hava etkisini gösterdi: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı başladı

© AA

Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oldu?