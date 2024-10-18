Soğuk hava etkisini gösterdi: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı başladı

Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oldu?
Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için de kar yağışı uyarısı geldi. Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oldu?
Erzurumşehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.
Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.
Erzurumşehir merkezine mevsimin ilk karı ekim ayında yağdı.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, gece ilerleyen saatlerde şehir merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Palandöken ilçesindeki mahallelerde, park ve bahçeler, araçlar, ağaçlar, kaldırımlar ve çatılar karla kaplandı.
Sonbahar mevsiminin yaşandığı ekim ayının ortalarında şehir merkezinde etkili olan kar vatandaşları şaşırttı.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerinikaryağışına bıraktı.
Karyağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.
Yüksek kesimde bulunanlarkarnedeniyle yaylalardan inmeye başladı.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte Başçiftlik ve Almus ilçelerinin yüksek kesimlerindeki sağanak yerinikaryağışına bıraktı.
Karyağışıyla birlikte yüksek rakımlı köy ve yaylalar beyaza büründü.
Yüksek kesimde bulunanlarkarnedeniyle yaylalardan inmeye başladı.
Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.
Hava sıcaklığının hızla düştüğü Sivas’ta yüksek kesimler karla buluştu. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü. Termometrelerin sıfırın altında 2 dereceyi gösterdiği kayak merkezinde etkili olan kar yağışı merkezi adeta beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kayak merkezi kayak severleri sevindirdi.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerindekaryağışıetkili oldu.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerindekaryağdı.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayankara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde dekaryağışıetkili oldu.
Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar dakaryağışıile beyaza büründü.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerindekaryağışıetkili oldu.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerindekaryağdı.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayankara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde dekaryağışıetkili oldu.
Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar dakaryağışıile beyaza büründü.
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalardakara dönüştü.
KaçkarDağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
- Bayburt
Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerinikara bıraktı.
Aralıklarla devam edenkaryağışısonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalardakara dönüştü.
KaçkarDağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
- Bayburt
Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerinikara bıraktı.
Aralıklarla devam edenkaryağışısonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.