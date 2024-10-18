Manisa'da hamile kadına sokakta şiddet uygulayan şahıs tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolun asgari ücretli yıldızları: ‘Gelir adaletsizliği ve büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş: Çiftçi traktörünü aldı yollara döküldü, bu ses duyuluyor mu?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kira anlaşmazlıklarının çözümünde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Malatya depreminin arkası gelir mi?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Mazlum Abdi, Şam’ın onlara sırtını döndüğünü söyledi’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu becerikli Lale Cander?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
İstanbul Barosu başkanını seçiyor: Adaylar seçim öncesi neler söyledi?
19:17
10 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:35
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:45
2 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
20:03
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Cebinizdeki 750 liraya sahip çıkıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PUTIN BRICS ZİRVESİ ÖNCESİ KONUŞACAK
Saat başı başlıkları
12:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/manisada-hamile-kadina-sokakta-siddet-uygulayan-sahis-tahliye-edildi-1089385291.html
Manisa'da hamile kadına sokakta şiddet uygulayan şahıs tahliye edildi
Manisa'da hamile kadına sokakta şiddet uygulayan şahıs tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T12:28+0300
2024-10-18T12:28+0300
türkiye
manisa
darp
sanık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089385135_21:0:979:539_1920x0_80_0_0_017a9f6c0514f3ca66c35841748241ea.jpg
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz A., (19) iddiaya göre sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak’ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uyguladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.,'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı darbettiğini söyledi.Yılmaz Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz’ın Yılmaz Akman’ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını, daha sonra Sude Naz’ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman’ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini iddia etti.Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz A.,'nın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve S.N.A.'nın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz" dedi.Eraslan dava sonucunun istinafa taşıyacaklarını söyledi.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089385135_140:0:859:539_1920x0_80_0_0_41272e976bf5455dd2d6be091476d2f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
manisa, darp, sanık
manisa, darp, sanık

Manisa'da hamile kadına sokakta şiddet uygulayan şahıs tahliye edildi

12:28 18.10.2024
© İHAManisa'da kadına şiddet
Manisa'da kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA
Abone ol
Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz A., (19) iddiaya göre sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz Atak’ı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uyguladı.
Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.,'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi. Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz’ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman’ın gelerek Sude Naz’ı darbettiğini söyledi.
Yılmaz Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman olayın yaşandığı gün Sude Naz’ın Yılmaz Akman’ın köyüne gitmek istememesi sebebiyle arabada tartışmaya başladıklarını, daha sonra Sude Naz’ın çocuğuyla beraber arabadan indiğini ve Yılmaz Akman’ın arkadan araçtan indiğini belirterek yaşananları görmediğini iddia etti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İşlediği suçu kabul eden Yılma Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Davada Yılmaz Akman’a hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verilirken Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Sude Naz A.,'nın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve S.N.A.'nın şu an bir can güvenliği yok. Bugün yaralamadan alınan cezada yarın için belki de bir ölümüyle sonuçlanabilir. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz" dedi.
Eraslan dava sonucunun istinafa taşıyacaklarını söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала