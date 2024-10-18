https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kazandaki-brics-zirvesine-hangi-ust-duzey-konuklar-katilacak--1089402592.html
Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne hangi üst düzey konuklar katılacak?
Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne hangi üst düzey konuklar katılacak?
Sputnik Türkiye
22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi düzenlenecek. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T17:34+0300
2024-10-18T17:34+0300
2024-10-18T17:34+0300
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'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı ile yapılacak etkinliğe çok sayıda üst düzey konukların katılması bekleniyor. Daha detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, brics zirvesi, rusya, vladimir putin, brezilya, hindistan, çin, инфографика
infografik, brics zirvesi, rusya, vladimir putin, brezilya, hindistan, çin, инфографика
Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne hangi üst düzey konuklar katılacak?
22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi düzenlenecek.
'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı ile yapılacak etkinliğe çok sayıda üst düzey konukların katılması bekleniyor. Daha detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.