https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kazandaki-brics-zirvesine-hangi-ust-duzey-konuklar-katilacak--1089402592.html

Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne hangi üst düzey konuklar katılacak?

Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne hangi üst düzey konuklar katılacak?

Sputnik Türkiye

22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi düzenlenecek. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T17:34+0300

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2024-10-18T17:34+0300

multimedya

infografik

brics zirvesi

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vladimir putin

brezilya

hindistan

çin

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'Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı ile yapılacak etkinliğe çok sayıda üst düzey konukların katılması bekleniyor. Daha detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, brics zirvesi, rusya, vladimir putin, brezilya, hindistan, çin, инфографика