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İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu
İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibi dışında başka 2 insanın kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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mezarlık
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İzmir'de kazılan mezarda başka 2 insanın kemikleri bulundu. Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı.İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yenidogan-cetesi-kucuk-bebekleri-nasil-oldurdu-hangi-hastanelerle-isbirligi-yapti--1089372255.html
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izmir, mezarlık, kemik
izmir, mezarlık, kemik

İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu

12:41 18.10.2024
© İHAİzmir mezarlık
İzmir mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA
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İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibi dışında başka 2 insanın kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.
İzmir'de kazılan mezarda başka 2 insanın kemikleri bulundu. Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.
Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.
Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı.
İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.
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