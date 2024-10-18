https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/izmirde-kazilan-bir-mezardan-baska-2-insanin-kemikleri-bulundu-1089385651.html
İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu
İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibi dışında başka 2 insanın kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T12:41+0300
2024-10-18T12:41+0300
2024-10-18T12:41+0300
türkiye
izmir
mezarlık
kemik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089385496_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_7f2d3da1681f6d1fd9c717f0fc5c402a.jpg
İzmir'de kazılan mezarda başka 2 insanın kemikleri bulundu. Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı.İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yenidogan-cetesi-kucuk-bebekleri-nasil-oldurdu-hangi-hastanelerle-isbirligi-yapti--1089372255.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089385496_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_57f1a91339f609f33d81f2f8fa011838.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir, mezarlık, kemik
İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibi dışında başka 2 insanın kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.
İzmir'de kazılan mezarda başka 2 insanın kemikleri bulundu. Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.
Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.
Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı.
İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.