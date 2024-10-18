https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/izmirde-kazilan-bir-mezardan-baska-2-insanin-kemikleri-bulundu-1089385651.html

İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu

İzmir'de kazılan bir mezardan başka 2 insanın kemikleri bulundu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Buca ilçesinde kazılan mezarda, mezar sahibi dışında başka 2 insanın kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T12:41+0300

2024-10-18T12:41+0300

2024-10-18T12:41+0300

türkiye

izmir

mezarlık

kemik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089385496_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_7f2d3da1681f6d1fd9c717f0fc5c402a.jpg

İzmir'de kazılan mezarda başka 2 insanın kemikleri bulundu. Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istendi.Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulundu.Aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçaları görevlilerce İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürüldü.İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın durumu bildirmesiyle mezarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme yapıldı.İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yenidogan-cetesi-kucuk-bebekleri-nasil-oldurdu-hangi-hastanelerle-isbirligi-yapti--1089372255.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, mezarlık, kemik