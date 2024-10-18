https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/internette-dusuk-fiyatli-sahte-otomobil-ilanlarina-dikkat-37-ilde-405-kisiyi-dolandiran-cete-1089375848.html
İnternette düşük fiyatlı sahte otomobil ilanlarına dikkat: 37 ilde 405 kişiyi dolandıran çete yakalandı
İnternette düşük fiyatlı sahte otomobil ilanlarına dikkat: 37 ilde 405 kişiyi dolandıran çete yakalandı
Sputnik Türkiye
Kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla 'kapora' adı altında para alarak kayıplara karışan çete 5 milyon lira haksız kazanç elde etti. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T10:58+0300
2024-10-18T10:58+0300
2024-10-18T10:58+0300
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çorum
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
araba
polis
asayiş
operasyon
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.Polis üç ay izlerini sürdüÜç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilere yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, sabah saatlerinde evlere girerek şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.
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çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, araba, polis, asayiş, operasyon
çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, araba, polis, asayiş, operasyon
İnternette düşük fiyatlı sahte otomobil ilanlarına dikkat: 37 ilde 405 kişiyi dolandıran çete yakalandı
Kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla 'kapora' adı altında para alarak kayıplara karışan çete 5 milyon lira haksız kazanç elde etti.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.
Polis üç ay izlerini sürdü
Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.
37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilere yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, sabah saatlerinde evlere girerek şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.