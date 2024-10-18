https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/internette-dusuk-fiyatli-sahte-otomobil-ilanlarina-dikkat-37-ilde-405-kisiyi-dolandiran-cete-1089375848.html

İnternette düşük fiyatlı sahte otomobil ilanlarına dikkat: 37 ilde 405 kişiyi dolandıran çete yakalandı

İnternette düşük fiyatlı sahte otomobil ilanlarına dikkat: 37 ilde 405 kişiyi dolandıran çete yakalandı

Sputnik Türkiye

Kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla 'kapora' adı altında para alarak kayıplara karışan çete 5 milyon lira haksız kazanç elde etti. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T10:58+0300

2024-10-18T10:58+0300

2024-10-18T10:58+0300

türkiye

çorum

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

araba

polis

asayiş

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089375383_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cea1d148624d480b6d9684c559500b56.jpg

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.Polis üç ay izlerini sürdüÜç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilere yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, sabah saatlerinde evlere girerek şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çorum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, araba, polis, asayiş, operasyon