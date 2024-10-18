https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/gunes-sistemi-disinda-bir-volkanik-uydu-kesfedildi-dunyaya-635-isik-yili-uzaklikta-1089383847.html
Güneş sistemi dışında bir 'volkanik uydu' keşfedildi: Dünya'ya 635 ışık yılı uzaklıkta
Güneş sistemi dışında bir 'volkanik uydu' keşfedildi: Dünya'ya 635 ışık yılı uzaklıkta
Sputnik Türkiye
Gökbilimciler, güneş sistemin dışında bulunan bir gezegenin çevresinde bulunan dev sodyum bulutunun bir 'volkanik uyduya' işaret olabileceğini söylüyor... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T12:14+0300
2024-10-18T12:14+0300
2024-10-18T12:14+0300
yaşam
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
nasa
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güneş sistemi
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keşif
jüpiter
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Dünya'dan 635 ışık yılı uzaklıkta, ilk volkanik uydu keşfedildi. Bu zamana kadar güneş sisteminin dışında bir 'dış uydu' varlığına rastlanmamıştı. NASA'nın yeni çalışmalarında, Dünya'dan sadece 635 yılı uzaklıkta, bir sistem içerisinde bulunan yıldızın etrafında dönen, volkanik bir uydunun varlığına dair kanıtlar bulundu.WASP-49 b adlı bir dış gezegenin yakınlarında dev bir sodyum bulutu tespit eden bilim insanları, bu durumun daha önce görülmeyen bir uyduya işaret eden bir ipucu olduğunu savunuyor.Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Apurva Oza isimli bir bilim insanının yaptığı araştırmalar doğrultusunda sodyum bulutunun, gezegenin yörüngesinde dönen kayalık ve volkanik bir uydudan gelebileceğini öne sürüyor.Güneş sistemi dışındaki uyduların tespit edilmesi çok zorWASP-49 b dış gezegeninin dış yörüngesindeki sodyum gaz bulutu, 2017 yılında keşfedilmişti. Bu durumun Oza'nın dikkatini çektiği çünkü ne gezegenin ne de yıldızının bu tür büyüklükte bir gaz bulutuna neden olabileceği kanısına varıldığı belirtildi.Bu durumu daha detaylı araştırmak isteyen bilim insanı, bilinen tek volkanik cisim olan Jüpiter'in uydusu olan Io'yu inceledi. Jüpiter'in uydusu Io, sürekli olarak kükürt dioksit ve sodyum gibi gazlar püskürterek, gezegenin yarıçapının bin katına kadar uzayabilen geniş bulutlar oluşturabiliyor. Ve eğer Io gibi bir uydu, eğer WASP-49 b dış gezegenin yörüngesinde olsaydı, benzer bir sodyum bulutu üretebileceği savunuluyor.Güneş sistemi dışındaki uyduların, mevcut teleskoplarla doğrudan tespit edilemeyecek kadar küçük ve sönük olduğu söyleniyor. Oza ve ekibi tarafından uzun süreler izlenen gök hareketlerinin muhtemel bir volkanik cisime işaret ettiği sonucuna varıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/arastirma-yaban-hayatinin-son-50-yilda-yuzde-73-azaldigini-gosteriyor-1089052224.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), nasa, gezegen, güneş sistemi, uydu, keşif, jüpiter, sodyum
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), nasa, gezegen, güneş sistemi, uydu, keşif, jüpiter, sodyum
Güneş sistemi dışında bir 'volkanik uydu' keşfedildi: Dünya'ya 635 ışık yılı uzaklıkta
Gökbilimciler, güneş sistemin dışında bulunan bir gezegenin çevresinde bulunan dev sodyum bulutunun bir 'volkanik uyduya' işaret olabileceğini söylüyor. Görüntülenmesi çok zor olan dış uydunun, muhtemelen 635 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.
Dünya'dan 635 ışık yılı uzaklıkta, ilk volkanik uydu keşfedildi.
Bu zamana kadar güneş sisteminin dışında bir 'dış uydu' varlığına rastlanmamıştı. NASA'nın yeni çalışmalarında, Dünya'dan sadece 635 yılı uzaklıkta, bir sistem içerisinde bulunan yıldızın etrafında dönen, volkanik bir uydunun varlığına dair kanıtlar bulundu.
WASP-49 b adlı bir dış gezegenin yakınlarında dev bir sodyum bulutu tespit eden bilim insanları, bu durumun daha önce görülmeyen bir uyduya işaret eden bir ipucu olduğunu savunuyor.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Apurva Oza isimli bir bilim insanının yaptığı araştırmalar doğrultusunda sodyum bulutunun, gezegenin yörüngesinde dönen kayalık ve volkanik bir uydudan gelebileceğini öne sürüyor.
Güneş sistemi dışındaki uyduların tespit edilmesi çok zor
WASP-49 b dış gezegeninin dış yörüngesindeki sodyum gaz bulutu, 2017 yılında keşfedilmişti. Bu durumun Oza'nın dikkatini çektiği çünkü ne gezegenin ne de yıldızının bu tür büyüklükte bir gaz bulutuna neden olabileceği kanısına varıldığı belirtildi.
Bu durumu daha detaylı araştırmak isteyen bilim insanı, bilinen tek volkanik cisim olan Jüpiter'in uydusu olan Io'yu inceledi.
Jüpiter'in uydusu Io, sürekli olarak kükürt dioksit ve sodyum gibi gazlar püskürterek, gezegenin yarıçapının bin katına kadar uzayabilen geniş bulutlar oluşturabiliyor. Ve eğer Io gibi bir uydu, eğer WASP-49 b dış gezegenin yörüngesinde olsaydı, benzer bir sodyum bulutu üretebileceği savunuluyor.
Güneş sistemi dışındaki uyduların, mevcut teleskoplarla doğrudan tespit edilemeyecek kadar küçük ve sönük olduğu söyleniyor. Oza ve ekibi tarafından uzun süreler izlenen gök hareketlerinin muhtemel bir volkanik cisime işaret ettiği sonucuna varıldı.