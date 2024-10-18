https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/fransada-devasa-yagis-yasandi-pariste-bir-yilda-meydana-gelen-yagis-1-gunde-yagdi---1089396675.html

Fransa'da 'devasa yağış' yaşandı: Paris'te bir yılda meydana gelen yağış, 1 günde yağdı

Fransa'da 'devasa yağış' yaşandı: Paris'te bir yılda meydana gelen yağış, 1 günde yağdı

Sputnik Türkiye

Fransa’da şiddetli yağışların neden olduğu selde sürüklenen onlarca araç hasar aldı, yüzlerce ev elektriksiz kaldı. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T15:38+0300

2024-10-18T15:38+0300

2024-10-18T15:43+0300

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Fransa’nın güneyinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı olumsuz etkiledi. Fransa meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, dün Lyon şehri ve güneyindeki 6 bölgede kırmızı sel alarmı verildiği belirtildi. Fransa Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açıklamada, "Ardeche bölgesindeki bazı yerlerde 48 saatte 700 milimetreye kadar yağış düştü. Bu, Paris'te bir yıldan fazla sürede meydana gelen yağış miktarına denk, yani kesinlikle devasa bir yağış" dedi.Rive-de-Gier bölgesinde sel sularına kapılarak sürüklenen çok sayıda otomobilin çarpıştığı ve hasar aldığı görüldü. Ev ve iş yerlerinin su bastığı sel bölgesinde çok sayıda otoyolun da sular altında kalması sonucu trafik durma noktasına geldi. Fransa ulusal demir yolu şirketi SNCF, Lyon ve Saint-Etienne şehirleri arasındaki demiryolunun sular altında kalması nedeniyse tren seferlerinin durduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/1089345260.html

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paris, fransa, yağmur, sel, sel felaketi